الرئيس الإيراني: وقف إطلاق النار يعكس شروط طهران

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إن وقف إطلاق النار تم التوصل إليه بناءً على مبادئ قبلتها إيران، مؤكدًا أن البلاد ستظل موحّدة.

وأضاف في منشور على منصة إكس: "وقف إطلاق النار، مع قبول المبادئ العامة لإيران، هو نتيجة دماء قائدنا الشهيد… وحضور جميع أبناء الشعب".

وتابع: "اعتبارًا من اليوم، سنبقى معًا… في الدبلوماسية، وفي الدفاع، وفي الشوارع، وفي خدمة الوطن".

ومن جانبها، ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية شبه الرسمية "إيسنا"، أن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف سيقود وفد طهران في المحادثات مع الولايات المتحدة المقررة يوم الجمعة.

وأضافت الوكالة أن نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس سيرأس الجانب الأمريكي.