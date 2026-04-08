إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بمنتصف تعاملات الأربعاء.. ما السبب؟

كتب : أحمد الخطيب

12:44 م 08/04/2026

سعر الذهب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 45 جنيهًا، بمنتصف تعاملات الأربعاء 8-4-2026، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات الصباحية، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".

لماذا انخفض سعر الذهب اليوم؟

تراجع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 45 جنيهًا، مقارنةً ببداية تعاملات اليوم، رغم ارتفاعه عالميًا بنسبة 1.61% ليصل إلى نحو 4781 دولارًا للأونصة، مدفوعًا بانخفاض الدولار في البنوك المصرية.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4793 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 6162 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 7190 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 8217 جنيهًا للجرام.

سعر جنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 57520 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 82170 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 255548 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 410850 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.61% إلى نحو 4781 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الذهب سعر سبيكة الذهب سعر الجنيه الذهب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إعلان

إعلان

