أفاد مصدر، أن المسؤولين الإسرائيليين لديهم مخاوف بشأن اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، بحسب سي إن إن.

قال مصدر إسرائيلي مطلع، إن المسؤولين الإسرائيليين يشعرون بالقلق إزاء اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت الذي توصلت إليه الولايات المتحدة مع إيران، بحسب سي إن إن.

قال المصدر، إن إسرائيل ستلتزم بوقف إطلاق النار، اقتداءً بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مضيفًا:"لكن إسرائيل تفعل ذلك على مضض: لا تزال إسرائيل لديها المزيد من الأهداف على قائمتها والمزيد من الأهداف التي ترغب في تحقيقها من خلال العمل العسكري في إيران"، بحسب سي إن إن.

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، امتنع عن الإجابة عما إذا كانت إسرائيل ستوقف هجماتها على إيران في حال توصل ترامب إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ولكنه أقر بأن ترامب هو "الزعيم" وأنه "حليفه"، بحسب سي إن إن.

وأضاف:"في النهاية، يتخذ الرئيس ترامب قراراته الخاصة، وهل أحترمها؟ نعم، أفعل ذلك"، بحسب سي إن إن.