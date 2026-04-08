إعلان

هل إسرائيل لديها مخاوف بشأن اتفاق وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران؟

كتب : محمد أبو بكر

02:24 ص 08/04/2026

أمريكا واسرائيل وايران

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أفاد مصدر، أن المسؤولين الإسرائيليين لديهم مخاوف بشأن اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، بحسب سي إن إن.

قال مصدر إسرائيلي مطلع، إن المسؤولين الإسرائيليين يشعرون بالقلق إزاء اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت الذي توصلت إليه الولايات المتحدة مع إيران، بحسب سي إن إن.

قال المصدر، إن إسرائيل ستلتزم بوقف إطلاق النار، اقتداءً بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مضيفًا:"لكن إسرائيل تفعل ذلك على مضض: لا تزال إسرائيل لديها المزيد من الأهداف على قائمتها والمزيد من الأهداف التي ترغب في تحقيقها من خلال العمل العسكري في إيران"، بحسب سي إن إن.

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، امتنع عن الإجابة عما إذا كانت إسرائيل ستوقف هجماتها على إيران في حال توصل ترامب إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ولكنه أقر بأن ترامب هو "الزعيم" وأنه "حليفه"، بحسب سي إن إن.

وأضاف:"في النهاية، يتخذ الرئيس ترامب قراراته الخاصة، وهل أحترمها؟ نعم، أفعل ذلك"، بحسب سي إن إن.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

