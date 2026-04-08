كشفت القناة الـ12 لدولة الاحتلال الإسرائيلي، أن جيش الاحتلال يهاجم مواقع إطلاق الصواريخ الأخيرة في إيران.

وأكد مسؤول عسكري إسرائيلي، أن بلاده لا تزال تهاجم إيران، بعد أن أعلن البيت الأبيض أن إسرائيل وافقت على وقف إطلاق النار، بحسب أسوشيتد برس.

كانت ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت، أن انقطاعًا في التيار الكهربائي وقع في عدد من الأحياء بمدينة تل السبع، عقب سقوط شظايا صاروخ إيراني في المنطقة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن أن إيران وافقت على على الفتح الكامل والفوري والآمن لمضيق هرمز.

ووافق "ترامب"، بحسب منشور له عبر منصة "تروث سوشيال"، على وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين.