وكالة فارس: أمريكا ستتفاوض مع إيران بشأن مستوى تخصيب اليورانيوم

أكدت وكالة فارس عن مصدر مطلع، أن الخطة المطروحة للتفاوض بين إيران وأمريكا تتضمن التزام إيران بعدم امتلاك أسلحة نووية.

وذكرت الوكالة، عن مصدر مطلع، أن قبول واشنطن بحق إيران في تخصيب اليورانيوم والتفاوض سيكون بشأن مستوى التخصيب.

وأشار المصدر، إلى أن طهران ربطت وقف إطلاق النار بقبول ترمب رسميًا ببنود خطتها المقترحة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وافق بحسب منشور له عبر منصة "تروث سوشيال"، على وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين.