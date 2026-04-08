وكالة فارس: أمريكا ستتفاوض مع إيران بشأن مستوى تخصيب اليورانيوم

كتب : محمد أبو بكر

03:48 ص 08/04/2026

تخصيب اليورانيوم

أكدت وكالة فارس عن مصدر مطلع، أن الخطة المطروحة للتفاوض بين إيران وأمريكا تتضمن التزام إيران بعدم امتلاك أسلحة نووية.

وذكرت الوكالة، عن مصدر مطلع، أن قبول واشنطن بحق إيران في تخصيب اليورانيوم والتفاوض سيكون بشأن مستوى التخصيب.

وأشار المصدر، إلى أن طهران ربطت وقف إطلاق النار بقبول ترمب رسميًا ببنود خطتها المقترحة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وافق بحسب منشور له عبر منصة "تروث سوشيال"، على وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

يقترب من 150 دولار.. قفزة تاريخية لخام برنت المؤرخ مع تصاعد أزمة الإمدادات
اقتصاد

يقترب من 150 دولار.. قفزة تاريخية لخام برنت المؤرخ مع تصاعد أزمة الإمدادات
في اليوم العالمي للصحة.. كيف تشعل الحروب فتيل الأمراض؟
نصائح طبية

في اليوم العالمي للصحة.. كيف تشعل الحروب فتيل الأمراض؟
لماذا نحتفل باليوم العالمي للصحة في 7 أبريل؟.. مجدي بدران يوضح
نصائح طبية

لماذا نحتفل باليوم العالمي للصحة في 7 أبريل؟.. مجدي بدران يوضح
تحذير صحي.. أعراض صامتة لنقص المغنيسيوم يجب الانتباه لها
نصائح طبية

تحذير صحي.. أعراض صامتة لنقص المغنيسيوم يجب الانتباه لها
تجاوز وتحرك رسمي.. سيد عبد الحفيظ يهاجم حكم مباراة الأهلي وسيراميكا
رياضة محلية

تجاوز وتحرك رسمي.. سيد عبد الحفيظ يهاجم حكم مباراة الأهلي وسيراميكا

ترامب يوافق على وقف قصف إيران لأسبوعين ويؤكد: نقترب من اتفاق