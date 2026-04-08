أسوشيتد برس: إيران وأمريكا لم يُحددا موعد بدء وقف إطلاق النار

ذكرت صحيفة أسوشيتد برس، أن تُحدد إيران والولايات المتحدة لم يحدد أيًا منهما موعد بدء وقف إطلاق النار.

وأضافت أن مسؤولاً أمريكياً، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، لمناقشة عمليات عسكرية حساسة، وقال: إن القوات الأمريكية أوقفت العمليات الهجومية.

وبحسب الصحيفة، واصلت إيران إطلاق النار على دول الخليج العربي وإسرائيل، على الرغم من قول باكستان إن وقف إطلاق النار قد دخل حيز التنفيذ على الفور.