تقارير: اتفاق وقف إطلاق النار يشمل إسرائيل وحزب الله

ذكرت صحيفة أسوشيتد برس، أن باكستان التي توسطت في وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، تقول إن وقف إطلاق النار يشمل إسرائيل وحزب الله اللذين يتقاتلان في لبنان.

وقال مسؤول إقليمي، اليوم الأربعاء، إن خطة وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين تتضمن السماح لكل من إيران وسلطنة عمان بفرض رسوم على السفن العابرة لمضيق هرمز، وهو المدخل الضيق للخليج العربي، بحسب صحيفة أسوشيتد برس.

وقال المسؤول، إن إيران ستستخدم الأموال التي جمعتها في إعادة الإعمار، ولم يتضح على الفور ما الذي ستستخدمه عُمان في تمويلها.

ويقع مضيق هرمز، ضمن المياه الإقليمية لكل من عُمان وإيران، وقد اعتبر العالم هذا الممر المائي ممرًا دوليًا ولم يسبق أن فرضت عليه رسوم عبور.