تقارير: اتفاق وقف إطلاق النار يشمل إسرائيل وحزب الله

كتب : محمد أبو بكر

03:45 ص 08/04/2026

إسرائيل وحزب الله

ذكرت صحيفة أسوشيتد برس، أن باكستان التي توسطت في وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، تقول إن وقف إطلاق النار يشمل إسرائيل وحزب الله اللذين يتقاتلان في لبنان.

وقال مسؤول إقليمي، اليوم الأربعاء، إن خطة وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين تتضمن السماح لكل من إيران وسلطنة عمان بفرض رسوم على السفن العابرة لمضيق هرمز، وهو المدخل الضيق للخليج العربي، بحسب صحيفة أسوشيتد برس.

وقال المسؤول، إن إيران ستستخدم الأموال التي جمعتها في إعادة الإعمار، ولم يتضح على الفور ما الذي ستستخدمه عُمان في تمويلها.

ويقع مضيق هرمز، ضمن المياه الإقليمية لكل من عُمان وإيران، وقد اعتبر العالم هذا الممر المائي ممرًا دوليًا ولم يسبق أن فرضت عليه رسوم عبور.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

نتنياهو: قرار تعليق الغارات ووقف الحرب لا يشمل لبنان
شئون عربية و دولية

نتنياهو: قرار تعليق الغارات ووقف الحرب لا يشمل لبنان
تجاوز وتحرك رسمي.. سيد عبد الحفيظ يهاجم حكم مباراة الأهلي وسيراميكا
رياضة محلية

تجاوز وتحرك رسمي.. سيد عبد الحفيظ يهاجم حكم مباراة الأهلي وسيراميكا
كيف غيرت نصيحة فهمي عمر مسار حسن المستكاوي؟ الناقد الرياضي يجيب
أخبار مصر

كيف غيرت نصيحة فهمي عمر مسار حسن المستكاوي؟ الناقد الرياضي يجيب
تحذير صحي.. أعراض صامتة لنقص المغنيسيوم يجب الانتباه لها
نصائح طبية

تحذير صحي.. أعراض صامتة لنقص المغنيسيوم يجب الانتباه لها
"فستان أنيق".. سارة سلامة تخطف الأنظار بإطلالة سوداء جريئة
زووم

"فستان أنيق".. سارة سلامة تخطف الأنظار بإطلالة سوداء جريئة

ترامب يوافق على وقف قصف إيران لأسبوعين ويؤكد: نقترب من اتفاق