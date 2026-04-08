كوريا الشمالية تطلق مقذوفًا باتجاه البحر الشرقي

أطلق الجيش الكوري الجنوبي، مقذوفًا غير محدد باتجاه البحر الشرقي.

كانت وكالة الاستخبارات الوطنية في كوريا الجنوبية، كشفت عن مؤشرات قوية تُشير إلى محاولة كوريا الشمالية الابتعاد بنفسها عن حليفتها التقليدية إيران، في خطوة استراتيجية تهدف فيما يبدو إلى فتح "مساحة دبلوماسية جديدة" قبل القمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الصيني شي جين بينج في مايو المقبل.

وأوضح النائب في البرلمان الكوري الجنوبي بارك سون وون، عقب إفادة استخباراتية، أن بيونج يانج لم تُرسل برقية تعزية في مقتل المرشد الإيراني السابق علي خامنئي إثر الضربات الأمريكية الإسرائيلية، كما أنها لم تُهنئ خليفته مجتبى خامنئي بتولي المنصب.

ويرى خبراء الاستخبارات، أن هذا "الجفاء الدبلوماسي المتعمد" يعكس رغبة الزعيم كيم جونج أون في تجنب الصدام مع الإدارة الأمريكية الحالية، حسبما أفادت شبكة "سي إن إن".