البيت الأبيض: أمريكا حققت أهدافها في الحرب ونعلن نصرًا عسكريًا على إيران

كتب : محمد أبو بكر

04:32 ص 08/04/2026

أمريكا وإيران

قالت كارولين ليفت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن عملية الغضب الملحمي، حققت أهدافها ضمن السقف الزمني الذي حدده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدة أن العملية العسكرية انتهت بعد تحقيق الأهداف المعلنة خلال فترة العمليات.

وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة تعلن تحقيق نصر عسكري في إيران، مشيرة إلى أن ذلك جاء بفضل قيادة الرئيس ترامب، ونجاح القوات الأمريكية في تنفيذ المهام الموكلة إليها خلال العمليات، بحسب الجزيرة.

وأوضحت أن نجاح الجيش الأمريكي منح الرئيس نفوذًا كبيرًا في المفاوضات الجارية مع إيران، مؤكدة أن التطورات العسكرية عززت الموقف التفاوضي لواشنطن خلال المرحلة الحالية.

كما أشارت إلى أن الرئيس ترامب نجح في تأمين إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية، بعد فترة من التوترات التي أثرت على حركة المرور البحري في المنطقة.

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة حققت وتجاوزت أهدافها العسكرية الرئيسية في إيران خلال 38 يومًا من العمليات المكثفة، معتبرة أن نتائج العملية تمثل تحولًا مهمًا في مسار المواجهة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حرب إيران.. كيف تضع ترامب على منصة استجواب "نورمبرج"؟
حرب إيران.. كيف تضع ترامب على منصة استجواب "نورمبرج"؟
حالة الطقس غدًا.. الأرصاد: أمطار رعدية محتملة على هذه المناطق
حالة الطقس غدًا.. الأرصاد: أمطار رعدية محتملة على هذه المناطق
نتنياهو: قرار تعليق الغارات ووقف الحرب لا يشمل لبنان
نتنياهو: قرار تعليق الغارات ووقف الحرب لا يشمل لبنان
مي عز الدين تفاجئ جمهورها بلوك جديد وزوجها يغازلها.. (صور)
مي عز الدين تفاجئ جمهورها بلوك جديد وزوجها يغازلها.. (صور)
يقترب من 150 دولار.. قفزة تاريخية لخام برنت المؤرخ مع تصاعد أزمة الإمدادات
يقترب من 150 دولار.. قفزة تاريخية لخام برنت المؤرخ مع تصاعد أزمة الإمدادات

ترامب يوافق على وقف قصف إيران لأسبوعين ويؤكد: نقترب من اتفاق