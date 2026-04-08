قال مسؤول إقليمي لوكالة أسوشيتد برس، يوم الأربعاء، إن خطة وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين تتضمن السماح لكلٍّ من إيران وسلطنة عُمان بفرض رسوم على السفن التي تعبر مضيق هرمز، المدخل الضيق للخليج العربي.

وأضاف المسؤول لوكالة أسوشيتد برس، أن إيران ستستخدم الأموال التي ستحصل عليها في أعمال إعادة الإعمار، بينما لم يتضح على الفور كيف ستستخدم عُمان هذه العائدات.

ويقع المضيق ضمن المياه الإقليمية لكلٍّ من عُمان وإيران، وقد كان يُنظر إليه عالميًا كممر مائي دولي، ولم تُفرض عليه رسوم عبور من قبل.

وأشار المسؤول، الذي شارك بشكل مباشر في المفاوضات لوكالة أسوشيتد برس، إلى أنه تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته نظرًا لحساسية المناقشات الداخلية.