ضمن الاتفاق.. إيران وعُمان تفرضان رسومًا على المرور عبر مضيق هرمز

كتب : مصراوي

03:10 ص 08/04/2026

مضيق هرمز

وكالات

قال مسؤول إقليمي لوكالة أسوشيتد برس، يوم الأربعاء، إن خطة وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين تتضمن السماح لكلٍّ من إيران وسلطنة عُمان بفرض رسوم على السفن التي تعبر مضيق هرمز، المدخل الضيق للخليج العربي.

وأضاف المسؤول لوكالة أسوشيتد برس، أن إيران ستستخدم الأموال التي ستحصل عليها في أعمال إعادة الإعمار، بينما لم يتضح على الفور كيف ستستخدم عُمان هذه العائدات.

ويقع المضيق ضمن المياه الإقليمية لكلٍّ من عُمان وإيران، وقد كان يُنظر إليه عالميًا كممر مائي دولي، ولم تُفرض عليه رسوم عبور من قبل.

وأشار المسؤول، الذي شارك بشكل مباشر في المفاوضات لوكالة أسوشيتد برس، إلى أنه تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته نظرًا لحساسية المناقشات الداخلية.

رياضة محلية

تجاوز وتحرك رسمي.. سيد عبد الحفيظ يهاجم حكم مباراة الأهلي وسيراميكا
أخبار المحافظات

"حطوا تحتها مليون خط".. تصريحات أسامة حسني تُثير غضب أهالي كفر الشيخ
شئون عربية و دولية

ترامب يجد مخرجًا.. هل يعالج وقف إطلاق النار أسباب الحرب على إيران؟
شئون عربية و دولية

حرب إيران| قطر تُغلق جميع المدارس في أنحاء البلاد حتى نهاية الأسبوع
أخبار مصر

حالة الطقس غدًا.. الأرصاد: أمطار رعدية محتملة على هذه المناطق

