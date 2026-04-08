سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 8-4-2026 مع بداية التعاملات الصباحية

كتب : مصراوي

04:19 ص 08/04/2026

كتب- محمد فتحي:
سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 8-4-2026 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن ارتفع سعره بحلول التعاملات المسائية الثلاثاء.

يذكر أن سعر الذهب ارتفع في مصر بنحو 40 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الثلاثاء 7-4-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 8-4-2026 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 8230 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 7200 جنيه.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 6170 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 4800 جنيه.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 3430 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغ 255940 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب 57600 جنيها.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.34% إلى نحو 4666 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

يقترب من 150 دولار.. قفزة تاريخية لخام برنت المؤرخ مع تصاعد أزمة الإمدادات
اقتصاد

يقترب من 150 دولار.. قفزة تاريخية لخام برنت المؤرخ مع تصاعد أزمة الإمدادات
كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تعادل الأهلي وسيراميكا بالدوري؟
رياضة محلية

كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تعادل الأهلي وسيراميكا بالدوري؟
كيف غيرت نصيحة فهمي عمر مسار حسن المستكاوي؟ الناقد الرياضي يجيب
أخبار مصر

كيف غيرت نصيحة فهمي عمر مسار حسن المستكاوي؟ الناقد الرياضي يجيب
في اليوم العالمي للصحة.. كيف تشعل الحروب فتيل الأمراض؟
نصائح طبية

في اليوم العالمي للصحة.. كيف تشعل الحروب فتيل الأمراض؟
حرب إيران.. كيف تضع ترامب على منصة استجواب "نورمبرج"؟
شئون عربية و دولية

حرب إيران.. كيف تضع ترامب على منصة استجواب "نورمبرج"؟

ترامب يوافق على وقف قصف إيران لأسبوعين ويؤكد: نقترب من اتفاق