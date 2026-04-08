

كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 8-4-2026 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن ارتفع سعره بحلول التعاملات المسائية الثلاثاء.

يذكر أن سعر الذهب ارتفع في مصر بنحو 40 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الثلاثاء 7-4-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 8-4-2026 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 8230 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 7200 جنيه.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 6170 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 4800 جنيه.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 3430 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغ 255940 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب 57600 جنيها.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.34% إلى نحو 4666 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.