بعد ساعات من وقف الحرب.. اندلاع حريق في منشأة غاز بالإمارات

كتب : محمد أبو بكر

03:37 ص 08/04/2026

هجوم صاروخي على الإمارات

كشف مسؤولون في أبوظبي، أن منشأة معالجة الغاز في حبشان التابعة لها تشتعل فيها النيران، وذلك بعد أن أبلغوا في وقت سابق عن اندلاع حريق إيراني، بحسب أسوشيتد برس.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن أن إيران وافقت على على الفتح الكامل والفوري والآمن لمضيق هرمز.

ووافق "ترامب"، بحسب منشور له عبر منصة "تروث سوشيال"، على وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين.

وأصدر المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي، تعليمات لجميع الوحدات العسكرية بوقف إطلاق النار، وذلك وفقًا لبيان تم تلاوته على قناة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية بعد حوالي ساعتين من إعلان الرئيس دونالد ترامب أن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

