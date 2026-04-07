رويترز: إيران ترفض أي وقف مؤقت لإطلاق النار مع الولايات المتحدة

كتب : محمد جعفر

02:07 م 07/04/2026

إيران وأمريكا

قال مصدر إيراني رفيع المستوى لوكالة "رويترز"، الثلاثاء، إن طهران ترفض أي اتفاق لوقف مؤقت لإطلاق النار مع الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن إيران وضعت شروطاً مسبقة لأي محادثات مع واشنطن تهدف إلى التوصل إلى سلام دائم.

وأوضح المصدر في تصريحاته أن طهران تطالب ضمن اتفاق السلام الدائم بفرض رسوم على السفن العابرة لمضيق هرمز، على أن تختلف الرسوم بحسب نوع السفينة وحمولتها والظروف المحيطة بالمرور.

وشدد المصدر على أن هذه الشروط تشمل أيضاً وقفاً فورياً للهجمات، وضمانات بعدم تكرارها، بالإضافة إلى تعويضات عن الأضرار السابقة.

شروط إيران للسلام رسوم مضيق هرمز أمريكا وإيران تعويضات إيران من الحرب على إيران

