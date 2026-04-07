تكثيف أعمال النظافة في شوارع وميادين الدقهلية قبل أعياد الربيع

كتب : رامي محمود

03:12 م 07/04/2026
    تكثيف أعمال النظافة في شوارع وميادين الدقهلية قبل أعياد الربيع (1)
    تكثيف أعمال النظافة في شوارع وميادين الدقهلية قبل أعياد الربيع (2)
    تكثيف أعمال النظافة في شوارع وميادين الدقهلية قبل أعياد الربيع (3)

تابع اللواء طارق مرزوق، صباح اليوم الثلاثاء، عبر الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، سير أعمال حملات النظافة ورفع الإشغالات في عدد من شوارع وميادين المراكز والمدن والأحياء على مستوى محافظة الدقهلية، استعدادًا لأعياد الربيع. كما شملت المتابعة أعمال إزالة التعديات ومخالفات البناء بالتنسيق مع الجهات الأمنية.

تكثيف النظافة حول الكنائس والشوارع الرئيسية

أكد المحافظ على أهمية تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والأتربة في محيط الكنائس والشوارع المؤدية إليها، لضمان بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين، مع تعزيز المظهر الحضاري للمحافظة خلال الاحتفالات، بالتنسيق المستمر مع الجهات الأمنية.

استمرار الحملات اليومية ومتابعة الأداء

وشدد على استمرار الحملات اليومية للنظافة ورفع الإشغالات في الشوارع الرئيسية والميادين العامة، مع متابعة أداء شركات النظافة بشكل دوري، والتأكد من إزالة كافة التراكمات والمخلفات أولًا بأول، حفاظًا على الصحة العامة وسلامة المواطنين.

المتابعة عبر الشبكة الوطنية للطوارئ

وأشار المحافظ إلى أن المتابعة عبر الشبكة الوطنية للطوارئ تُمكّن من رصد الملاحظات بسرعة والتعامل الفوري معها، موجّهًا رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالحفاظ على المستوى الذي وصلت إليه أعمال النظافة، لا سيما خلال المناسبات والأعياد.

حضر المتابعة كل من اللواء محمد حواس، واللواء عمرو عبد الرحمن، وأحمد حمدي مدير الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة.

أعياد الربيع رفع الإشغالات الدقهلية نظافة الشوارع

فيديو قد يعجبك



الثانوية الأزهرية 2026.. موعد إعلان جداول الامتحانات
الأزهر

الثانوية الأزهرية 2026.. موعد إعلان جداول الامتحانات
بالصور.. رحمة رياض تحتفل بعيد ميلاد ابنتها في لبنان
زووم

بالصور.. رحمة رياض تحتفل بعيد ميلاد ابنتها في لبنان
مختار جمعة: حرب إيران أكدت انهيار النظام العالمي.. وعلى العرب توحيد الصف
أخبار مصر

مختار جمعة: حرب إيران أكدت انهيار النظام العالمي.. وعلى العرب توحيد الصف
ما حكم توزيع الأم ممتلكاتها على الأبناء الذكور وحرمان البنات؟.. أمين الفتوى
أخبار

ما حكم توزيع الأم ممتلكاتها على الأبناء الذكور وحرمان البنات؟.. أمين الفتوى
تجاهلها خطر.. إشارات مبكرة تدل على ضعف الكبد
نصائح طبية

تجاهلها خطر.. إشارات مبكرة تدل على ضعف الكبد

تحذير من الكهرباء: تجنبوا الأحمال الثقيلة لعدم فصل التيار وقفل العداد مسبق الدفع
بالتوقيت الأمريكي.. هل يتلاعب "ترامب" بالأسواق؟ (تحليل بالأرقام)
موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري والقناة الناقلة
حالة الطقس.. الأرصاد تُعلن سقوط أمطار متفاوتة الشدة على هذه المناطق