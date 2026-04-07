تابع اللواء طارق مرزوق، صباح اليوم الثلاثاء، عبر الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، سير أعمال حملات النظافة ورفع الإشغالات في عدد من شوارع وميادين المراكز والمدن والأحياء على مستوى محافظة الدقهلية، استعدادًا لأعياد الربيع. كما شملت المتابعة أعمال إزالة التعديات ومخالفات البناء بالتنسيق مع الجهات الأمنية.

تكثيف النظافة حول الكنائس والشوارع الرئيسية

أكد المحافظ على أهمية تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والأتربة في محيط الكنائس والشوارع المؤدية إليها، لضمان بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين، مع تعزيز المظهر الحضاري للمحافظة خلال الاحتفالات، بالتنسيق المستمر مع الجهات الأمنية.

استمرار الحملات اليومية ومتابعة الأداء

وشدد على استمرار الحملات اليومية للنظافة ورفع الإشغالات في الشوارع الرئيسية والميادين العامة، مع متابعة أداء شركات النظافة بشكل دوري، والتأكد من إزالة كافة التراكمات والمخلفات أولًا بأول، حفاظًا على الصحة العامة وسلامة المواطنين.

المتابعة عبر الشبكة الوطنية للطوارئ

وأشار المحافظ إلى أن المتابعة عبر الشبكة الوطنية للطوارئ تُمكّن من رصد الملاحظات بسرعة والتعامل الفوري معها، موجّهًا رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالحفاظ على المستوى الذي وصلت إليه أعمال النظافة، لا سيما خلال المناسبات والأعياد.

حضر المتابعة كل من اللواء محمد حواس، واللواء عمرو عبد الرحمن، وأحمد حمدي مدير الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة.