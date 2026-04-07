أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن القنصلية الإسرائيلية في إسطنبول لم تكن مأهولة وقت وقوع حادث إطلاق النار الذي شهدته المدينة.

وأفادت الإذاعة الرسمية الإسرائيلية بعدم تسجيل أي إصابات بين الإسرائيليين جراء الحادث، مشيرة إلى أن الواقعة لم تسفر عن أضرار بشرية في صفوف مواطنيها.

من جانبه، أوضح والي إسطنبول أن القنصلية الإسرائيلية في المدينة متوقفة عن العمل منذ نحو عامين ونصف، ما يعني أنها لم تكن تستخدم بشكل فعلي وقت وقوع الحادث.

وفيما سبق أفادت تقارير إعلامية بأن ثلاثة أشخاص لقوا مصرعهم، فيما أُصيب شرطيان في حادث إطلاق نار وقع بالقرب من المبنى الذي يضم القنصلية الإسرائيلية في إسطنبول، اليوم الثلاثاء.

وأظهرت لقطات مصورة بثتها رويترز أحد أفراد الشرطة وهو يسحب سلاحه ويتخذ موقعاً للحماية مع تردد أصوات إطلاق النار في محيط المكان، فيما ظهر شخص مغطى بالدماء في موقع الحادث.

وتشهد المنطقة المحيطة بالقنصلية الإسرائيلية انتشاراً أمنياً دائماً، حيث يتمركز عناصر الشرطة المسلحة بشكل مستمر، بينما أظهرت مشاهد تلفزيونية تعزيز التواجد الأمني وتسيير دوريات مكثفة عقب وقوع الحادث.