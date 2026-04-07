الحرس الثوري الإيراني: ردنا سيتجاوز حدود المنطقة إذا تم تجاوز الخطوط الحمراء

كتب : وكالات

01:40 م 07/04/2026

الحرس الثوري الإيراني

حذر الحرس الثوري الإيراني من أن أي تصعيد عسكري جديد قد يؤدي إلى رد يتجاوز حدود المنطقة، مؤكداً أن رد طهران سيكون واسع النطاق في حال أقدمت الولايات المتحدة على تجاوز ما وصفه بـ"الخطوط الحمراء".

ونقلت وكالة تسنيم عن الحرس الثوري تأكيده أنه لم يكن الطرف الذي بدأ باستهداف الأهداف المدنية، لكنه شدد على أنه لن يتردد في الرد بالمثل إذا تعرضت المنشآت المدنية الإيرانية لأي هجوم.

وأضاف أن البنية التحتية التابعة للولايات المتحدة وشركائها ستكون هدفاً محتملاً، مشيراً إلى أن الرد الإيراني قد يؤدي إلى حرمان هذه الأطراف من موارد النفط والغاز في المنطقة لسنوات طويلة.

كما اعتبر أن القادة الأمريكيين لا يدركون حجم الأهداف الحيوية التي يمكن أن تقع ضمن نطاق العمليات الإيرانية في حال تم استهداف البنية التحتية داخل إيران.

وأكد الحرس الثوري في ختام تصريحاته أن أي تحرك عسكري أمريكي يتجاوز الخطوط الحمراء سيقابل برد يتعدى النطاق الإقليمي، في إشارة إلى احتمال اتساع رقعة المواجهة.

الحرس الثوري الإيراني الولايات المتحدة إيران التصعيد العسكري البنية التحتية

