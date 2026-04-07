أعلنت وزارة الدفاع العراقية إحباط هجوم بطائرة مسيّرة مجهولة الهوية كانت تستهدف منظومة رادار داخل قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار غربي البلاد، دون تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية.

وأوضحت الوزارة في بيان أن منظومات الدفاع الجوي تمكنت من إسقاط الطائرة وتدميرها قبل وصولها إلى هدفها داخل معسكر "الشهيد العميد قوات خاصة الركن وضاح"، مشيرة إلى أن العملية تمت دون حدوث أي انفجار.

وأكد البيان أن القاعدة عراقية بالكامل، وجميع القوات والتجهيزات الموجودة فيها تتبع للجيش العراقي، مع التشديد على احتفاظ القوات المسلحة بحق الرد على أي جهة تستهدف مواقعها أو أفرادها.

وتعد قاعدة عين الأسد من أبرز القواعد العسكرية في العراق من حيث الأهمية الاستراتيجية، إذ تُستخدم مركزاً للعمليات الجوية والدعم اللوجستي، وتستضيف قوات من الجيش العراقي، كما شهدت وجود قوات من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

ولعبت القاعدة دوراً مهماً في العمليات العسكرية ضد تنظيم "داعش" بعد عام 2014، فيما تتعرض بين الحين والآخر لهجمات بصواريخ وطائرات مسيّرة، ما يجعلها من النقاط الأمنية الحساسة في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة.