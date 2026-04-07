إعلان

رئيس جامعة بنها يزور كنائس شبرا الخيمة وشبين القناطر -صور

كتب : أسامة علاء الدين

03:19 م 07/04/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    رئيس جامعة بنها يزور كنائس شبرا الخيمة وشبين القناطر (1)
  • عرض 3 صورة
    رئيس جامعة بنها يزور كنائس شبرا الخيمة وشبين القناطر (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قدم الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، التهنئة لنيافة الأنبا مرقص، مطران شبرا الخيمة بمطرانية شبرا الخيمة، ونيافة الأنبا نوفير، أسقف شبين القناطر بمطرانية شبين القناطر، بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد.

جاءت الزيارة بحضور الدكتور طه عاشور، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالإضافة إلى عدد من القيادات الإدارية بالجامعة، لتعكس حرص الجامعة على المشاركة الفعلية في أعياد المجتمع المحلي.

رسالة الجامعة خلال الاحتفال

أكد الدكتور ناصر الجيزاوي خلال الزيارة على حرص جامعة بنها الدائم على مشاركة الأخوة المسيحيين في احتفالاتهم، مؤكدًا أن هذه الزيارات تعكس مشاعر الأخوة وروح المحبة والانتماء والوحدة الوطنية بين جميع أطياف المجتمع. ودعا الله أن تكون الأعياد فرصة لتعزيز التسامح والمودة والسلام بين أبناء الوطن.

من جانبهم، أعرب الأخوة المسيحيون عن سعادتهم بزيارة رئيس الجامعة والوفد المرافق له، مؤكدين أن هذه الزيارات تعكس قوة علاقات الود والمحبة والترابط بين المصريين، وتعزز الانتماء الوطني وتقوي أواصر الأخوة بين جميع أطياف المجتمع.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"راح ينقذه لحق به".. قصة شهامة انتهت بغرق صديقين في ترعة بالبحيرة
أخبار المحافظات

ترامب: حضارة كاملة قد تختفي الليلة مع احتمال تغيير نظام إيران
شئون عربية و دولية

معضلة الهيليوم.. كيف تهدد حرب إيران العالم بسكتة تكنولوجية؟
شئون عربية و دولية

تجاهلها خطر.. إشارات مبكرة تدل على ضعف الكبد
نصائح طبية

سبب غير متوقع.. لماذا تشعر بالإرهاق رغم النوم الجيد؟
نصائح طبية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تحذير من الكهرباء: تجنبوا الأحمال الثقيلة لعدم فصل التيار وقفل العداد مسبق الدفع
بالتوقيت الأمريكي.. هل يتلاعب "ترامب" بالأسواق؟ (تحليل بالأرقام)
موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري والقناة الناقلة
حالة الطقس.. الأرصاد تُعلن سقوط أمطار متفاوتة الشدة على هذه المناطق