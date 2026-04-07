قدم الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، التهنئة لنيافة الأنبا مرقص، مطران شبرا الخيمة بمطرانية شبرا الخيمة، ونيافة الأنبا نوفير، أسقف شبين القناطر بمطرانية شبين القناطر، بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد.

جاءت الزيارة بحضور الدكتور طه عاشور، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالإضافة إلى عدد من القيادات الإدارية بالجامعة، لتعكس حرص الجامعة على المشاركة الفعلية في أعياد المجتمع المحلي.

رسالة الجامعة خلال الاحتفال

أكد الدكتور ناصر الجيزاوي خلال الزيارة على حرص جامعة بنها الدائم على مشاركة الأخوة المسيحيين في احتفالاتهم، مؤكدًا أن هذه الزيارات تعكس مشاعر الأخوة وروح المحبة والانتماء والوحدة الوطنية بين جميع أطياف المجتمع. ودعا الله أن تكون الأعياد فرصة لتعزيز التسامح والمودة والسلام بين أبناء الوطن.

من جانبهم، أعرب الأخوة المسيحيون عن سعادتهم بزيارة رئيس الجامعة والوفد المرافق له، مؤكدين أن هذه الزيارات تعكس قوة علاقات الود والمحبة والترابط بين المصريين، وتعزز الانتماء الوطني وتقوي أواصر الأخوة بين جميع أطياف المجتمع.