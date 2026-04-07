ردًا على مطالب إيران بتحصيل رسوم.. قطر: مضيق هرمز ليس ملكاً لأحد

كتب : محمد جعفر

03:01 م 07/04/2026

وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري

حذّر المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، الثلاثاء، من أن الوضع في المنطقة يقترب من مرحلة قد تخرج عن السيطرة، مشيراً إلى أنه "لا فائز إذا استمرت هذه الحرب".

التهديد بقصف منشآت الطاقة في الخليج سيدخل المنطقة في تحديات جديدة

وأكد الأنصاري خلال مؤتمر صحفي أن الحل يبدأ بوقف إيران لاستهداف دول المنطقة، مشدداً على دعم قطر لجهود الوساطة الدولية دون المشاركة المباشرة فيها.

وأدان المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، الانتهاكات الإيرانية في قطر ودول المنطقة، معبراً عن خطورة استهداف البنى التحتية، وأوضح أن قطر أكدت لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن استمرار التهديدات لن يحل الأزمة بل سيزيدها تعقيداً، محذراً من أن التهديد بمنشآت الطاقة في الخليج سيدخل المنطقة في تحديات جديدة.

إيران تطالب بتحصيل رسوم عبور هرمز

وأضاف الأنصاري أن مضيق هرمز هو مضيق طبيعي وليس قناة، ومن حق جميع دول المنطقة المرور عبره بحرية، مشيراً إلى أنه من المبكر الحديث عن أي آليات مالية لتشغيل المضيق مستقبلاً، فالأولوية حالياً هي إعادة فتحه وضمان حرية الملاحة.

ويأتي ذلك بعد تصريحات مصدر إيراني لـ"رويترز"، بأن طهران تطالب ضمن اتفاق السلام الدائم بفرض رسوم على السفن العابرة لمضيق هرمز، على أن تختلف الرسوم بحسب نوع السفينة وحمولتها والظروف المحيطة بالمرور، مشددًا على أن هذه الشروط تشمل أيضاً وقفاً فورياً للهجمات، وضمانات بعدم تكرارها، بالإضافة إلى تعويضات عن الأضرار السابقة.

فيديو قد يعجبك



النفي لا ينهي الأزمة.. برلماني يطالب الحكومة بكشف حقيقة حقل ظهر
أخبار مصر

النفي لا ينهي الأزمة.. برلماني يطالب الحكومة بكشف حقيقة حقل ظهر
تجاهلها خطر.. إشارات مبكرة تدل على ضعف الكبد
نصائح طبية

تجاهلها خطر.. إشارات مبكرة تدل على ضعف الكبد
سبب غير متوقع.. لماذا تشعر بالإرهاق رغم النوم الجيد؟
نصائح طبية

سبب غير متوقع.. لماذا تشعر بالإرهاق رغم النوم الجيد؟
مختار جمعة: حرب إيران أكدت انهيار النظام العالمي.. وعلى العرب توحيد الصف
أخبار مصر

مختار جمعة: حرب إيران أكدت انهيار النظام العالمي.. وعلى العرب توحيد الصف
الثانوية الأزهرية 2026.. موعد إعلان جداول الامتحانات
الأزهر

الثانوية الأزهرية 2026.. موعد إعلان جداول الامتحانات

تحذير من الكهرباء: تجنبوا الأحمال الثقيلة لعدم فصل التيار وقفل العداد مسبق الدفع
بالتوقيت الأمريكي.. هل يتلاعب "ترامب" بالأسواق؟ (تحليل بالأرقام)
موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري والقناة الناقلة
حالة الطقس.. الأرصاد تُعلن سقوط أمطار متفاوتة الشدة على هذه المناطق
"طلعت مش بنتهم".. مفاجأة جديدة في واقعة تعذيب وقتل طفلة ميت شهالة بالمنوفية
الطقس السيئ .. "التعليم" ترد على شائعات تعطيل الدراسة يومي الأربعاء والخميس