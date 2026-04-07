حذّر المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، الثلاثاء، من أن الوضع في المنطقة يقترب من مرحلة قد تخرج عن السيطرة، مشيراً إلى أنه "لا فائز إذا استمرت هذه الحرب".

التهديد بقصف منشآت الطاقة في الخليج سيدخل المنطقة في تحديات جديدة

وأكد الأنصاري خلال مؤتمر صحفي أن الحل يبدأ بوقف إيران لاستهداف دول المنطقة، مشدداً على دعم قطر لجهود الوساطة الدولية دون المشاركة المباشرة فيها.

وأدان المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، الانتهاكات الإيرانية في قطر ودول المنطقة، معبراً عن خطورة استهداف البنى التحتية، وأوضح أن قطر أكدت لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن استمرار التهديدات لن يحل الأزمة بل سيزيدها تعقيداً، محذراً من أن التهديد بمنشآت الطاقة في الخليج سيدخل المنطقة في تحديات جديدة.

إيران تطالب بتحصيل رسوم عبور هرمز

وأضاف الأنصاري أن مضيق هرمز هو مضيق طبيعي وليس قناة، ومن حق جميع دول المنطقة المرور عبره بحرية، مشيراً إلى أنه من المبكر الحديث عن أي آليات مالية لتشغيل المضيق مستقبلاً، فالأولوية حالياً هي إعادة فتحه وضمان حرية الملاحة.

ويأتي ذلك بعد تصريحات مصدر إيراني لـ"رويترز"، بأن طهران تطالب ضمن اتفاق السلام الدائم بفرض رسوم على السفن العابرة لمضيق هرمز، على أن تختلف الرسوم بحسب نوع السفينة وحمولتها والظروف المحيطة بالمرور، مشددًا على أن هذه الشروط تشمل أيضاً وقفاً فورياً للهجمات، وضمانات بعدم تكرارها، بالإضافة إلى تعويضات عن الأضرار السابقة.