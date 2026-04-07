عقد اللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، اجتماع موسع بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، وإحدى شركات التحول الرقمى، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمركز المعلومات بديوان عام المحافظة، لدراسة إنشاء منصة مركزية تتحدى الأنظمة القديمة.

تنفيذ منصة رقمية مركزية لحكومة محافظة جنوب سيناء

وتناول الاجتماع مناقشة آلية تنفيذ منصة رقمية مركزية لحكومة محافظة جنوب سيناء، واستعراض التحديات التقنية والإدارية المتوقعة، وعلى رأسها الأنظمة القديمة، والمخاوف الأمنية، وقضايا الترخيص، مع تأكيد أن التحول إلى سير العمل غير الورقي قد يُحسّن الكفاءة بنسبة تتجاوز 70%.

مناقشة المتطلبات التقنية اللازمة للمنصة

كما جرى مناقشة المتطلبات التقنية اللازمة للمنصة، والتي تشمل إدارة الأجهزة، وأمان الشبكة، وتكامل التطبيقات المختلفة مثل البريد الإلكتروني، والرسائل الفورية، ومؤتمرات الفيديو،إضافة إلى تبادل المراسلات الرسمية والتغلب على تحديات الوصول عن بُعد.

برامج تدريب ودعم مستمرة للمنصة

وأكّد الفريق أن نجاح المنصة لن يقتصر على الجوانب التقنية فقط، بل يتطلب برامج تدريب ودعم مستمرة على جميع المستويات المؤسسية، لضمان الاستخدام الأمثل والتحول الكامل نحو بيئة عمل رقمية آمنة وفعّالة.