دعا سفير إيران لدى الكويت، محمد توتونجي، دول الخليج العربي إلى التحرك بشكل عاجل لإيجاد حل دبلوماسي يمنع وقوع ما وصفه بـ"مأساة" محتملة في المنطقة، وذلك مع اقتراب انتهاء المهلة التي حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفي تصريحات لوكالة فرانس برس، أعرب توتونجي عن أمله في أن توظف دول المنطقة كافة أدواتها السياسية والدبلوماسية للحيلولة دون تصعيد خطير، مشدداً على ضرورة التحرك السريع لتجنب تداعيات قد تكون واسعة على الاستقرار الإقليمي.

وتأتي هذه الدعوة في الساعات الأخيرة التي تسبق الموعد النهائي، مساء الثلاثاء، وهو التوقيت الذي حدده ترامب للتوصل إلى ما وصفه بـ"اتفاق مقبول"، ملوحاً في حال عدم تحقيق ذلك بتنفيذ تهديداته بشن ضربات واسعة تستهدف البنية التحتية والمنشآت المدنية داخل إيران.