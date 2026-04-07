إعلان

سفير إيران لدى الكويت يدعو الخليج لتجنب "مأساة" قبل مهلة ترامب

كتب : وكالات

12:00 م 07/04/2026

السفير الإيراني لدى الكويت محمد توتونجي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

دعا سفير إيران لدى الكويت، محمد توتونجي، دول الخليج العربي إلى التحرك بشكل عاجل لإيجاد حل دبلوماسي يمنع وقوع ما وصفه بـ"مأساة" محتملة في المنطقة، وذلك مع اقتراب انتهاء المهلة التي حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفي تصريحات لوكالة فرانس برس، أعرب توتونجي عن أمله في أن توظف دول المنطقة كافة أدواتها السياسية والدبلوماسية للحيلولة دون تصعيد خطير، مشدداً على ضرورة التحرك السريع لتجنب تداعيات قد تكون واسعة على الاستقرار الإقليمي.

وتأتي هذه الدعوة في الساعات الأخيرة التي تسبق الموعد النهائي، مساء الثلاثاء، وهو التوقيت الذي حدده ترامب للتوصل إلى ما وصفه بـ"اتفاق مقبول"، ملوحاً في حال عدم تحقيق ذلك بتنفيذ تهديداته بشن ضربات واسعة تستهدف البنية التحتية والمنشآت المدنية داخل إيران.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

