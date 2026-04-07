أثناء عملية إنقاذ الطيار.. أمريكا تزعم اغتيال كبار قادة الحرس الثوري

زعمت وسائل إعلام، أنه في وقت تركزت فيه أنظار العالم على جهود إنقاذ طاقم الطائرة الأمريكي التي أسقطت في إيران، نفذت القوات الأمريكية ضربة استراتيجية دقيقة استهدفت قيادة الحرس الثوري الإيراني في العاصمة طهران، بحسب ما نشرته شبكة فوكس نيوز الأمريكية.

وحصلت الولايات المتحدة على معلومات استخباراتية دقيقة حول اجتماع طارئ لكبار قادة الحرس الثوري في قاعدة محصنة تحت الأرض بالقرب من طهران، حيث في الوقت الذي كان العالم يترقب فيه عملية الإنقاذ، أقلعت قاذفات B-2 الأمريكية عبر نصف الكرة الأرضية وألقت قنابل "اختراق البنوك" على الموقع المستهدف، بحسب القناة الـ12 الإسرائيلية.

وصرح مسؤول أمريكي، بأن جزءًا كبيرًا من سلسلة القيادة تم القضاء عليه.

وأشار التقرير إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد عبر وسائل التواصل الاجتماعي قبل الإعلان عن عملية الإنقاذ الناجحة، أن العديد من قيادات الجيش الإيراني قُتلت في هذه الضربة، مؤكدًا أن العملية لم تقتصر على منع الحادثة فحسب، بل شملت استهداف القيادة العليا للحرس الثوري في قلب طهران.

ووصف ترامب، خلال مؤتمر صحفي، تفاصيل بطولة ضابط الطائرة المصاب الذي تمكن من النجاة وتسلق الجبال لتجنب الأسر تحت مطاردة شديدة من الحرس الثوري، مؤكدًا أن العملية شارك فيها 155 طائرة أمريكية استخدمت تكتيكات تمويه معقدة لخداع الدفاعات الإيرانية، مع توجيه تهديد مباشر لطهران قائلًا: "يمكن تدمير إيران في ليلة واحدة، وقد تكون هذه الليلة غدًا".