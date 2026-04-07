فتحت جامعة الأزهر، باب التسجيل أمام أعضاء هيئة التدريس للالتحاق ببرنامج "المعلم الريادي" وحتى الأحد المقبل 12 من أبريل، بكليات القاهرة والأقاليم.

وقال الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون الدراسات العليا والبحوث، إن برنامج "المعلم الريادي" يأتي انطلاقًا من رؤية جامعة الأزهر التي تهدف إلى ترسيخ ثقافة الابتكار وتعزيز تطبيقات ريادة الأعمال في منظومة التعليم العالي؛ دعمًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030م.

وأشار نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث إلى أن التسجيل في الدورة الثانية جاء بعد حصول جامعة الأزهر على لقب أفضل جامعة مصرية في مجال الابتكار وريادة الأعمال، مشيرًا إلى أن برنامج «المعلم الريادي» يعد الأول من نوعه في الجامعات المصرية، وقد تم تخريج الدفعة الأولى منه بإجمالي عدد (80) عضو هيئة تدريس، يمثلون (33) كلية من كليات جامعة الأزهر.

الهدف من برنامج "المعلم الريادي"

من جانبه، أعلن الدكتور محمد جلال، عميد كلية الهندسة بجامعة الأزهر بقنا، مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال، أن البرنامج هو الأول من نوعه في الجامعات المصرية ويستهدف تمكين أعضاء هيئة التدريس من خلال تبني مفاهيم التعليم الريادي وتطبيقاته داخل البيئة الأكاديمية، بما يسهم في إعداد جيل قادر على الابتكار وصناعة الأثر.

وأشار إلى أن البرنامج التدريبي يركز على تنمية الفهم المتكامل لمفاهيم ريادة الأعمال وتطبيقاتها في التعليم العالي، ويعمل على تطوير أساليب التدريس بما يعزز التفكير الإبداعي والابتكاري لدى الطلاب، ويسعى لتأهيل المشاركين لإرشاد الطلاب وتوجيههم نحو مسارات الابتكار وريادة الأعمال، والعمل على تمكين أعضاء هيئة التدريس من تصميم وتنفيذ مبادرات وبرامج ريادية داخل الجامعة.

كيفية التسجيل في البرنامج

أوضح "جلال" أن البرنامج يهدف إلى دعم بناء شراكات استراتيجية مع مختلف القطاعات لتعزيز منظومة الابتكار، لافتًا إلى أن البرنامج مُصمم وفقًا لأفضل البرامج الدولية، ويتضمن جلسات تفاعلية وورش عمل تطبيقية يقدمها نخبة من الخبراء، إلى جانب إتاحة فرص متميزة لبناء شبكات مهنية فعّالة.

ولفت جلال، إلى أن المشاركين في البرنامج يحصلون على شهادة "المعلم الريادي" المعتمدة بعد انتهاء الفعاليات، مشيرا إلى أن التسجيل في الدورة يكون من خلال ملء استمارة التسجيل عبر الرابط الآتي: https://forms.gle/UftQKrS3Zkrk1p746



