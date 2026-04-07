أفادت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان هرانا بأن أكثر من 3500 شخص قُتلوا في إيران منذ بدء الهجمات الأمريكية-الإسرائيلية، بينهم ما لا يقل عن 1665 مدنياً.

وأضافت أن 49 مدنياً قُتلوا يوم الإثنين 6 أبريل، وأصيب 58 آخرون، وفق تحديث صدر خلال الليل.

وقالت إن هذه الفترة الممتدة على مدار 24 ساعة "تمثل أعلى وتيرة هجمات خلال الأيام العشرة الماضية".

وشهد يوم الإثنين عدة هجمات كبيرة في أنحاء البلاد، من بينها استهداف مبنى سكني في بهارستان، وجامعة شريف في طهران، إضافة إلى منشأة بتروكيميائية في عسلويه بمحافظة بوشهر جنوب البلاد.

وأوضحت الوكالة أنها تجمع إحصاءاتها من خلال مزيج من التقارير الميدانية، ومصادر محلية، وبيانات طبية وإسعافية، وشبكات المجتمع المدني، إضافة إلى مصادر مفتوحة مثل الصور ومقاطع الفيديو والتصريحات الرسمية ذات الصلة.