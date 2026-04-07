إعلان

وكالة هرانا: إيران تشهد "أعلى وتيرة هجمات" خلال الأيام الـ10 الماضية

كتب : وكالات

09:40 ص 07/04/2026

قصف إيران

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أفادت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان هرانا بأن أكثر من 3500 شخص قُتلوا في إيران منذ بدء الهجمات الأمريكية-الإسرائيلية، بينهم ما لا يقل عن 1665 مدنياً.

وأضافت أن 49 مدنياً قُتلوا يوم الإثنين 6 أبريل، وأصيب 58 آخرون، وفق تحديث صدر خلال الليل.

وقالت إن هذه الفترة الممتدة على مدار 24 ساعة "تمثل أعلى وتيرة هجمات خلال الأيام العشرة الماضية".

وشهد يوم الإثنين عدة هجمات كبيرة في أنحاء البلاد، من بينها استهداف مبنى سكني في بهارستان، وجامعة شريف في طهران، إضافة إلى منشأة بتروكيميائية في عسلويه بمحافظة بوشهر جنوب البلاد.

وأوضحت الوكالة أنها تجمع إحصاءاتها من خلال مزيج من التقارير الميدانية، ومصادر محلية، وبيانات طبية وإسعافية، وشبكات المجتمع المدني، إضافة إلى مصادر مفتوحة مثل الصور ومقاطع الفيديو والتصريحات الرسمية ذات الصلة.

إيران وأمريكا إيران إسرائيل حرب إيران الحرب على إيران

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري والقناة الناقلة
حالة الطقس.. الأرصاد تُعلن سقوط أمطار متفاوتة الشدة على هذه المناطق
"طلعت مش بنتهم".. مفاجأة جديدة في واقعة تعذيب وقتل طفلة ميت شهالة بالمنوفية
الطقس السيئ .. "التعليم" ترد على شائعات تعطيل الدراسة يومي الأربعاء والخميس