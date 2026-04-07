تنظر محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، اليوم الثلاثاء، استئناف رجل الأعمال المتهم بالاعتداء على فرد أمن في التجمع الخامس، على حكم حبسه لمدة سنة.

استئناف رجل أعمال في واقعة "كمبوند التجمع".. التفاصيل كاملة

وكان دفاع المتهم بالاعتداء على فرد الأمن داخل كمبوند شهير بالتجمع الخامس، خلال نهار رمضان، قد تقدم باستئناف على حكم محكمة جنح أول درجة الصادر بحق موكله.

تحقيقات النيابة مع المتهم بالاعتداء على فرد الأمن

وكانت النيابة قد تلقت بلاغًا من المجني عليه، يفيد بتعرضه للسب والضرب، وإتلاف جهاز الاتصال اللاسلكي الخاص به أثناء عمله، ما أسفر عن إصابته بسحجات وكدمات في الكتف والرأس وأسفل العين اليمنى، وذلك وفقًا لما ورد بالتقرير الطبي.

وباستجواب المتهم، أقر بارتكاب الواقعة نتيجة خلافات سابقة، فوجهت له النيابة اتهامات استعراض القوة، والتلويح بالعنف، والضرب، والإتلاف، وأمرت بحبسه احتياطيًا، مع طلب التقرير الطبي النهائي، وإجراء المعاينة اللازمة لمحل الواقعة.

