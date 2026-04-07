أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الثلاثاء في سوق العبور

كتب : ميريت نادي

11:08 ص 07/04/2026

أسعار الأسماك

استقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 7-4-2026، مقارنة بأسعار أمس بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الأسماك الطازجة

سجل سعر كيلو البلطي بين 78 و82 جنيهًا، بينما تراوح سعر كيلو المكرونة السويسي بين 75 و145 جنيهًا.

أما كيلو السبيط والكاليماري فبلغ بين 250 و450 جنيهًا، وسجل كيلو الكابوريا بين 50 و170 جنيهًا، فيما تراوح سعر كيلو الجمبري الصغير بين 200 و400 جنيه.

وسجل سعر كيلو قشر بياض بين 190 و290 جنيهًا، بزيادة 10 جنيهات، وبلغ سعر كيلو سمك موسى بين 250 و450 جنيهًا، بينما تراوح كيلو البربون بين 250 و320 جنيهًا، وسجل كيلو البوري بين 110 و170 جنيهًا، فيما سجل سعر كيلو السردين بين 70 و150 جنيهًا.

أسعار أسماك أخرى

تراوح سعر كيلو الوقار بين 150 و350 جنيهًا، وبلغ سعر كيلو موزة بين 80 و180 جنيهًا، فيما تراوح سعر كيلو الدنيس بين 275 و475 جنيهًا.

الأسماك المجمدة

تراوح سعر كيلو البربون المجمد بين 30 و60 جنيهًا، وسجل كيلو الجمبري المجمد بين 175 و525 جنيهًا، ووصل سعر كيلو الماكريل المجمد بين 140 و240 جنيهًا.

سعر البلطي سعر الكابوريا أسعار الأسماك

وفاة والد السيناريست محمود حمدان.. تعرف على مكان جنازة
نجاح بئر جديدة بخليج السويس تضيف 2500 برميل يوميًا للإنتاج
5 خطوات بسيطة لتقليل فاتورة الكهرباء في المنزل
أسعار 5 عملات عربية تنخفض مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم الثلاثاء
"نفسي أعمل دور السلطانة هويام".. رانيا محمود ياسين تنشر صورا بالذكاء الاصطناعي

