أصدرت وزارة الداخلية قرارًا جديدًا بإنشاء مركز إصلاح جغرافي في مدينة أسوان الجديدة، ضمن جهود تطوير منظومة الإصلاح والتأهيل.

ونشرت جريدة الوقائع المصرية، في عددها رقم 77 الصادر بتاريخ 7 أبريل 2026، قرار وزارة الداخلية رقم 415 لسنة 2026، بشأن إنشاء "مركز الإصلاح الجغرافي بمدينة أسوان الجديدة".

تفاصيل قرار وزارة الداخلية رقم 415 لسنة 2026

ونص القرار على إنشاء مركز الإصلاح الجغرافي بمديرية أمن أسوان، على أن يكون مقره بدائرة قسم شرطة أسوان الجديدة.

وجاء القرار بعد الاطلاع على عدد من القوانين والتشريعات المنظمة، من بينها قانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجنائية، والقانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي، وقانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971، إلى جانب عدد من القرارات الوزارية المنظمة للعمل داخل مراكز الإصلاح الجغرافي.

إنشاء مركز الإصلاح الجغرافي بمدينة أسوان الجديدة

كما استند القرار إلى خطط وزارة الداخلية الخاصة بالموارد البشرية، ومذكرة الإدارة العامة للتنظيم والإدارة المؤرخة في 28 فبراير 2026.

وتضمن القرار عدة مواد، حيث نصت المادة الأولى على إنشاء "مركز الإصلاح الجغرافي بمدينة أسوان الجديدة" بمديرية أمن أسوان.

فيما نصت المادة الثانية على تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الأشخاص الوارد ذكرهم بالفقرة الثالثة من المادة (2) من القانون رقم 396 لسنة 1956، وذلك داخل نطاق مديرية أمن أسوان.

مركز إصلاح وتأهيل جديد في أسوان

وأكدت المادة الثالثة على نشر القرار في الوقائع المصرية، والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، مع إلغاء كل ما يخالفه من قرارات سابقة.

الفئات التي تُنفذ بحقها الأحكام داخل المركز، وصدر القرار بتاريخ 7 مارس 2026، بتوقيع وزير الداخلية اللواء محمود توفيق.

خدمة جديدة من النيابة العامة للاطلاع على المخالفات المرورية (تفاصيل)



علم مستفز و6 مصابين.. الداخلية تكشف كواليس فيديو كرداسة ومفاجأة بشأن السائق