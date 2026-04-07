البنتاجون يلغي مؤتمرا صحفيا في اليوم الذي حدده ترامب كموعد نهائي للتوصل إلى اتفاق مع إيران

كتب : مصراوي

08:05 ص 07/04/2026

وكالات

أفادت وكالة "نوفوستي"، أن البنتاجون ألغى مؤتمرا صحفيا كان مقررا اليوم، بالتزامن مع الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإبرام اتفاق مع إيران.

جاء في بيان صادر عن وزارة الحرب الأمريكية: "زملائي الإعلاميين، تم إلغاء المؤتمر الصحفي المقرر غدا"، ولم يذكر البنتاجون سببا للإلغاء.

كان من المقرر عقد مؤتمر صحفي بين رئيس البنتاجون بيت هيجسيث ورئيس الأركان الأمريكي الجنرال دان كين في الساعة 8:00 صباحا بالتوقيت المحلي يوم الثلاثاء في البنتاجون.

وموعد الاجتماع مع الصحفيين كان قبل 12 ساعة بالضبط من الموعد النهائي الذي حدده ترامب لشن ضربات محتملة على الجسور ومحطات الطاقة في إيران، والذي حدده الرئيس الأمريكي الساعة 8:00 مساءً بالتوقيت المحلي يوم الثلاثاء.

أعلن الرئيس الأمريكي في وقت سابق يوم الثلاثاء "يوم الجسور ومحطات الطاقة"، داعيا إلى إعادة فتح مضيق هرمز، وإلا سيعيش الإيرانيون في جحيم.

وأكدت طهران أنها سترد بحزم في حال نفذت واشنطن تهديداتها.

كما زعم ترامب أن الجيش الأمريكي قادر على تدمير إيران في ليلة واحدة، وأن هذا قد يحدث يوم الثلاثاء، وفقا لروسيا اليوم.

