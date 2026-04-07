ذكرت صحيفة التايمز البريطانية، أن الزعيم الأعلى الجديد لإيران مجتبى خامنئي، يُحتجز في حالة حرجة فاقدًا للوعي في مدينة قم، وفق ما أظهره مذكرة دبلوماسية سرية وصلت إلى الولايات المتحدة وإسرائيل في الخليج، كاشفة عن فراغ سلطة كامل في طهران.

تشير وثائق الاستخبارات إلى أن خامنئي الابن، الذي أعلن خليفة لوالده بعد اغتياله، غير قادر على أداء مهامه ولا يستطيع المشاركة في عمليات صنع القرار داخل النظام، وهذه هي المرة الأولى منذ بداية الحرب التي يتم فيها نشر معلومات دقيقة عن موقع الزعيم، البعيد حوالي 140 كم جنوب العاصمة طهران، بحسب القناة الـ12 الإسرائيلية.

بحسب موقع القناة، أصدر النظام الإيراني، الأسبوع الماضي، مقطع فيديو يظهر المرشد الإيراني الجديد في غرفة حرب، إلا أن خبراء تحليليين أكدوا أن المقطع من إنتاج الذكاء الاصطناعي، وغياب تسجيلات صوتية له وعدم ظهوره في أوقات حاسمة يدعم تقييمًا أنه في غيبوبة داخل المستشفى في قم.

تشير مذكرة الاستخبارات، إلى تجهيزات واسعة لإنشاء ضريح ضخم في قم، قد يستوعب أكثر من قبر واحد، ما يطرح احتمال دفن مجتبى بجانب والده إذا لم ينجُ من إصاباته، بحسب القناة الـ12 الإسرائيلية.

يُذكر أن يوم الأربعاء المقبل يصادف الذكرى الأربعين لوفاة علي خامنئي، وهو موعد ذو أهمية دينية كبيرة في الإسلام الشيعي، وقد تُقام مراسم الدفن خلاله.

الحالة الصحية الحرجة لمجتبى تثير تساؤلات حول من يدير البلاد فعليًا، وتشير التقديرات الغربية إلى أن حرس الثورة الإيراني يسيطر على الدولة فعليًا، بحسب القناة الـ12 الإسرائيلية.

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرًا، أنه يتفاوض مع جهات إيرانية متعددة لكنه لا يتعامل مباشرة مع الزعيم الأعلى، بحسب القناة الـ12 الإسرائيلية.