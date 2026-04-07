الجمعة.. "العندليب صوت لا يغيب وحنين لا ينطفئ" بملتقى الهناجر الثقافي

كتب : محمد لطفي

07:00 ص 07/04/2026

عبدالحليم حافظ

يقيم قطاع المسرح برئاسة المخرج هشام عطوة، ملتقى الهناجر الثقافي بعنوان «العندليب صوت لا يغيب وحنين لا ينطفئ» فى الساعة الخامسة والنصف من مساء يوم الجمعة المقبل ١٠ أبريل، بمركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان شادي سرور.

يتحدث فى الملتقى الموسيقار الكبير مجدي الحسيني، الكاتب والناقد الفني محمد الروبي، الناقد الموسيقي الدكتور أشرف عبد الرحمن أستاذ النقد الموسيقي بأكاديمية الفنون، الكاتب الصحفي عادل السنهوري، الصحفية الناقدة سمية عبد المنعم، محمد شبانة نجل شقيق عبد الحليم حافظ.

وتدير الملتقى الدكتورة ناهد عبد الحميد مؤسس ومدير الملتقى، كما يتخلل برنامج الملتقى مجموعة من الفقرات الغنائية لأشهر أغاني العندليب عبد الحليم حافظ، تقدمها فرقة «شموع» بقيادة الفنان «سعيد عثمان».

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عبد الحليم حافظ ذكرى العندليب مركز الهناجر للفنون

