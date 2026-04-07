غارات أمريكية إسرائيلية تُدمر كنيسًا يهوديًا تاريخيًا في طهران


كتب- محمد أبو بكر:

07:03 ص 07/04/2026 تعديل في 07:04 ص

تداولت وسائل إعلام إيرانية، اليوم، مشاهد تظهر تضرر مبنى كنيس يهودي في وسط العاصمة طهران نتيجة الغارات الأمريكية الإسرائيلية على المدينة.

أوضحت التقارير الأولية، أن القصف استهدف منطقة تضم دور عبادة ومباني تاريخية، مما أدى إلى انهيار أجزاء واسعة من الكنيس وتدمير مبانٍ مجاورة، بحسب روسيا اليوم.

وأظهرت المشاهد المصورة أضرارًا جسيمة بالمبنى الذي يضم الكنيس اليهودي في طهران.

يُذكر أن تقديرات أغلب المصادر تشير إلى أن عدد اليهود المقيمين في إيران حاليًا يتراوح بين 8 آلاف و10 آلاف شخص، مع تركيز أكثر من نصفهم في العاصمة طهران.

