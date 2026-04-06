مسؤول أمريكي: تكنولوجيا سرية حسمت موقع الطيار الأمريكي داخل إيران

كتب : مصراوي

10:09 م 06/04/2026

مقاتلات F15

واشنطن (أ ش أ)

قال مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية جون راتكليف، إن التكنولوجيا السرية المتقدمة لعبت دورًا حاسمًا في تحديد موقع الطيار بعد إسقاط طائرته من طراز F-15 داخل إيران.

وذكر راتكليف خلال مؤتمر صحفي بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس هيئة الأركان المشتركة دان كين في البيت الأبيض اليوم الاثنين، أن الوكالة استخدمت تقنيات "لا تمتلكها أي جهة استخباراتية أخرى".

وأشار إلى تنفيذ عملية تضليل متزامنة لإرباك الجهات الإيرانية التي كانت تبحث عن الطيار.

ووصف راتكليف مهمة البحث والإنقاذ بأنها كانت بالغة التعقيد، قائلاً إنها "تشبه البحث عن حبة رمل واحدة في وسط صحراء"، فيما امتنعت وكالة الاستخبارات المركزية عن الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن طبيعة التقنيات المستخدمة في العملية.

حرب إيران الشرق الأوسط إيران وأمريكا الطيار الأمريكي الاستخبارات الأمريكية

أحدث الموضوعات

طقس الساعات المقبلة.. أمطار تصل القاهرة ورعدية على الوجه البحري
أخبار مصر

طقس الساعات المقبلة.. أمطار تصل القاهرة ورعدية على الوجه البحري
قرار جمهوري بإقرار تعديلات قانون الضريبة العقارية.. حوافز جديدة وتسهيلات
اقتصاد

قرار جمهوري بإقرار تعديلات قانون الضريبة العقارية.. حوافز جديدة وتسهيلات
قرار حاسم من "التعليم" بشأن شهادات الدبلومة الأمريكية بالمدارس الدولية
مدارس

قرار حاسم من "التعليم" بشأن شهادات الدبلومة الأمريكية بالمدارس الدولية
بالتوقيت الأمريكي.. هل يتلاعب "ترامب" بالأسواق؟ (تحليل بالأرقام)
حكايات الناس

بالتوقيت الأمريكي.. هل يتلاعب "ترامب" بالأسواق؟ (تحليل بالأرقام)
الإندبندنت: مصر وجهة آمنة للسياحة ولا تأثير للصراعات
أخبار مصر

الإندبندنت: مصر وجهة آمنة للسياحة ولا تأثير للصراعات

طقس الساعات المقبلة.. أمطار تصل القاهرة ورعدية على الوجه البحري
قرار جمهوري بإقرار تعديلات قانون الضريبة العقارية.. حوافز جديدة وتسهيلات
حقيقة تعليق الدراسة يومي الأربعاء والخميس بسبب التقلبات الجوية
لمدة 20 ساعة.. قطع المياه عن 5 مناطق في الإسكندرية غدًا
تنظيم الاتصالات يكشف تفاصيل الشريحة المخصصة للأطفال
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف سفينة هجومية وحاملة مروحيات أمريكية
واشنطن تتسلم رد إيران على مقترح وقف الحرب |تفاصيل
مخالفات البناء.. ما مصير أصحاب نموذج 3 تصالح بعد إنذار السداد العاجل؟
شروط وإجراءات جديدة لإصدار تصاريح العمل للمصريين في الإمارات
دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق