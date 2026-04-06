واشنطن (أ ش أ)

قال مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية جون راتكليف، إن التكنولوجيا السرية المتقدمة لعبت دورًا حاسمًا في تحديد موقع الطيار بعد إسقاط طائرته من طراز F-15 داخل إيران.

وذكر راتكليف خلال مؤتمر صحفي بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس هيئة الأركان المشتركة دان كين في البيت الأبيض اليوم الاثنين، أن الوكالة استخدمت تقنيات "لا تمتلكها أي جهة استخباراتية أخرى".

وأشار إلى تنفيذ عملية تضليل متزامنة لإرباك الجهات الإيرانية التي كانت تبحث عن الطيار.

ووصف راتكليف مهمة البحث والإنقاذ بأنها كانت بالغة التعقيد، قائلاً إنها "تشبه البحث عن حبة رمل واحدة في وسط صحراء"، فيما امتنعت وكالة الاستخبارات المركزية عن الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن طبيعة التقنيات المستخدمة في العملية.