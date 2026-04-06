إعلان

ترامب: الشعب الإيراني يتوسل لنا بعدم التوقف عن القصف

كتب : وكالات

08:54 م 06/04/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه ينبغي للشعب الإيراني أن ينتفض ضد النظام.

وأضاف ترامب خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض اليوم الإثنين، أن الشعب الإيراني يتوسل للولايات المتحدة بعدم التوقف عن القصف.

وأشار الرئيس الأمريكي، إلى أن هناك رسائل وصلت تطالب بمواصلة القصف، مؤكدًا أن الإيرانيين يريدون الحرية وسقوط النظام.

وأوضح ترامب، أن الإيرانيين سيكونون على استعداد لتحمل المعاناة الناجمة عن قصف منشآت الطاقة من أجل التخلص من النظام.

وأكد الرئيس الأمريكي، أنه كان هناك عسكريون فضلوا عدم تنفيذ العملية، بينما أيد وزير الحرب الأمريكي ورئيس الأركان تنفيذها بشكل كامل.

وأضاف ترامب، أنه كان يعلم أن العملية في إيران ستكون خطيرة، لكنها كانت تستحق التنفيذ والمضي قدمًا فيها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أحدث الموضوعات

إعلان

إعلان

