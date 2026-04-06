قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، إن الولايات المتحدة قادرة على القضاء على إيران في ليلة واحدة، مضيفاً أن هذه الليلة "قد تكون مساء الثلاثاء".

وخلال حديثه للصحفيين على هامش احتفالية عيد الفصح السنوية في البيت الأبيض، أكد ترامب أن اقتراحاً سبق تقديمه من قبل دول وسيطة لوقف إطلاق النار لمدة 45 يوماً وإعادة فتح مضيق هرمز، الذي وصل الولايات المتحدة وإيران الأحد، يعتبر خطوة مهمة لكنه "ليس جيداً بما فيه الكفاية".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن جوهر الحرب يتمثل في منع إيران من امتلاك سلاح نووي، مضيفاً أنه لو كان القرار بيده، لكان فضل السيطرة على النفط الإيراني.