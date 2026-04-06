إعلان

ترامب: صباح الأربعاء قد لا توجد إيران على الخريطة

كتب : محمد جعفر

08:43 م 06/04/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه مع قدوم صباح الأربعاء المقبل قد لا توجد إيران على الخريطة.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، إن الولايات المتحدة قادرة على القضاء على إيران في ليلة واحدة، مضيفاً أن هذه الليلة "قد تكون مساء الثلاثاء".

وخلال حديثه للصحفيين على هامش احتفالية عيد الفصح السنوية في البيت الأبيض، أكد ترامب أن اقتراحاً سبق تقديمه من قبل دول وسيطة لوقف إطلاق النار لمدة 45 يوماً وإعادة فتح مضيق هرمز، الذي وصل الولايات المتحدة وإيران الأحد، يعتبر خطوة مهمة لكنه "ليس جيداً بما فيه الكفاية".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن جوهر الحرب يتمثل في منع إيران من امتلاك سلاح نووي، مضيفاً أنه لو كان القرار بيده، لكان فضل السيطرة على النفط الإيراني.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تصريحات ترامب موعد ضرب إيران أمريكا وإيران الحرب على إيران

أحدث الموضوعات

اقتصاد

شئون عربية و دولية

مدارس

أخبار المحافظات

أخبار المحافظات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

