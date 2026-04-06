ترامب: أنا الوحيد القادر على إيقاف حرب إيران

كتب : محمد جعفر

07:03 م 06/04/2026

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الاثنين، إنه الشخص الوحيد الذي سيحدد ما إذا كان هناك وقف لإطلاق النار في الحرب الإيرانية.
قال ترامب للصحفيين في احتفالية عيد الفصح السنوية في البيت الأبيض: "أنا الوحيد الذي سيضع وقف إطلاق النار".
في وقت سابق من يوم الاثنين، وصف ترامب اقتراحاً يدعو إلى وقف إطلاق النار لمدة 45 يوماً وإعادة فتح مضيق هرمز، والذي أرسلته دول وسيطة إلى الولايات المتحدة وإيران في وقت متأخر من يوم الأحد، بأنه خطوة مهمة ولكنه "ليس جيداً بما فيه الكفاية".
وأكد ترامب أن الحرب تدور حول هدف رئيسي يتمثل في منع إيران من امتلاك سلاح نووي، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه كان يفضّل السيطرة على النفط الإيراني لو كان القرار بيده.

ترامب: لو كان الأمر بيدي لاستوليت على النفط

وأضاف: "لو كان الأمر بيدي، لكنت استوليت على النفط، فهو متاح للجميع ولا يستطيعون فعل شيء حيال ذلك، لكن للأسف، الشعب الأمريكي يريد عودة قواتنا إلى الوطن".
وتابع قائلاً إنه لو اتخذ هذا الخيار لاحتفظ بالنفط وحقق عوائد كبيرة منه، مضيفاً أنه كان سيعمل أيضاً على رعاية الشعب الإيراني.

