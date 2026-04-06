ترامب: إيران لديها مقاتلين أشداء لكنها ليست قوية كما كانت

كتب : وكالات

05:17 م 06/04/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إيران لديها مقاتلين أشداء لكنها ليست قوية كما كانت من قبل.

وأضاف ترامب، في تصريحات إعلامية اليوم الإثنين، أن القوات الأمريكية أنقذت طيارين من داخلي الأراضي الإيرانية، مؤكدًا أن الولايات المتحدة لديها الجيش الأقوى في العالم.

وأشار ترامب، إلى أن الولايات المتحدة حافظة على سرية عملية إنقاذ الجندي الثاني، موضحًا أن القوات الأمريكية تمكنت من كتمان الأمر ليوم تقريبا مما جعل الموقف أفضل بكثير.

دونالد ترامب حرب إيران إيران وأمريكا الولايات المتحدة الطيار الأمريكي

