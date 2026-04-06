أعلنت السلطة القضائية في إيران تنفيذ حكم الإعدام بحق علي فهيم، بعد إدانته بالعمل لصالح إسرائيل والولايات المتحدة خلال الاضطرابات التي شهدتها البلاد مطلع العام الجاري.

وذكر موقع ميزان التابع للسلطة القضائية أن فهيم وُصف بأنه "أحد عملاء العدو" في ما اعتُبر "أعمال شغب إرهابية" خلال أحداث يناير، مشيرًا إلى أنه أُعدم شنقًا عقب تأييد الحكم من قبل المحكمة العليا.

وأوضح التقرير أن المتهم أُدين بالتعاون مع ما وصفه بـ"النظام الصهيوني والولايات المتحدة"، إضافة إلى اقتحام موقع عسكري سري بهدف الاستيلاء على أسلحة.

ويُعد هذا الإعدام من أحدث الأحكام المرتبطة بالاحتجاجات التي اندلعت في إيران أواخر ديسمبر، على خلفية تدهور الأوضاع الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، قبل أن تتحول إلى تظاهرات واسعة مناهضة للحكومة بلغت ذروتها في الثامن والتاسع من يناير.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الحرب منذ أواخر فبراير بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، ما يزيد من حدة التوتر الداخلي والخارجي.

وتؤكد السلطات الإيرانية أن الاحتجاجات بدأت سلمية، لكنها تحولت لاحقًا إلى أعمال عنف مدفوعة بتحريض خارجي، تضمنت عمليات تخريب وهجمات أسفرت عن سقوط قتلى.

وبحسب البيانات الرسمية، تجاوز عدد القتلى ثلاثة آلاف شخص، بينهم عناصر أمن ومدنيون، فيما تصف الحكومة هذه الأحداث بأنها "أعمال إرهابية".

في المقابل، تشير تقديرات وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان، وهي منظمة غير حكومية مقرها الولايات المتحدة، إلى أن عدد الضحايا قد يقترب من سبعة آلاف شخص، معظمهم من المتظاهرين، مع احتمال أن تكون الأرقام الفعلية أعلى من ذلك.