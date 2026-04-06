كشف مسؤول إيراني رفيع المستوى، عن توجه جديد وخطير لطهران في إدارة حركة الملاحة العالمية، مؤكدا أن بلاده تعتزم فرض "رسوم أمنية" على السفن المارة عبر مضيق هرمز، كطريقة "مبتكرة" للحصول على تعويضات عن خسائر الحرب والدمار الذي لحق بمنشآتها الخاصة.

مرور مشروط للدول الصديقة

أوضح المسؤول، في تصريحات خاصة لشبكة "الجزيرة" القطرية، أن طهران ستسمح فقط لسفن "الدول الصديقة" بالعبور مقابل دفع هذه الرسوم، كاشفا أن عددا من السفن التابعة لـ (الهند، باكستان، تركيا، وفرنسا) حصلت بالفعل على تصاريح مرور بعد التنسيق اللازم.

رد "مبتكر" على ضرب منشآت ماهشهر

هدد المسؤول الإيراني برد "قاسي ومزلزل" على استهداف منشآت مدينة "ماهشهر" الحيوية، مشددا على أن إيران لن تكتفي بالرد العسكري، بل ستنتزع تعويضات تلك الخسائر بأساليب غير تقليدية، وعلى رأسها الرسوم الأمنية في الممر الملاحي الأهم عالميا، وهو ما يضع التجارة الدولية تحت رحمة "المناورات الإيرانية" الجديدة.

تأتي هذه التصريحات لتربط بشكل واضح بين منح تصاريح المرور لسفن (فرنسا وتركيا والهند وباكستان) وبين المساعي الإيرانية للحصول على "رسوم أمنية" لتعويض خسائرها؛ وهو ما يحوّل مضيق هرمز من ممر مائي دولي حر إلى مورد اقتصادي وأداة ضغط قوية في يد طهران لمواجهة التحديات الراهنة.