"تحذير من فوضى اقتصادية".. كواليس اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الإيراني ونظيره الفرنسي

كتب : مصطفى الشاعر

11:39 ص 06/04/2026

عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني

عقد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الإثنين، اتصالا هاتفيا مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو، تناول خلاله الجانبان آخر التطورات الإقليمية والدولية المتسارعة، في ظل التصعيد العسكري والتهديدات المتبادلة في المنطقة.


تطبيع لجرائم الحرب ورد حاسم


خلال المحادثة، حذّر الوزير الإيراني من خطورة التهديدات الأمريكية المتكررة باستهداف البنية التحتية في بلاده، واصفا هذا النوع من التصريحات بأنه يُمثّل "تطبيعا لجرائم الحرب والإبادة الجماعية".


وأكد عراقجي، لنظيره الفرنسي أن أي تنفيذ لهذه التهديدات سيواجه بلا شك برد "حاسم وشامل" من قبل القوات المسلحة الإيرانية، لضمان حماية السيادة الوطنية.


زلزال في أسواق الطاقة العالمية


شدد رئيس الدبلوماسية الإيرانية على أن تداعيات أي هجوم على المنشآت الحيوية لن تقتصر آثارها على الداخل الإيراني أو المحيط الإقليمي فحسب، بل ستتجاوز ذلك لتحدث تأثيرات مدمرة على أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي ككل.


وحمّل عراقجي، المسؤولين الأمريكيين والجهات المعتدية المسؤولية الكاملة عن أي تصعيد قد يخرج عن السيطرة في المنطقة.


الموقف الفرنسي والوساطة الدبلوماسية


من جانبه، دعا وزير الخارجية الفرنسي إلى ضرورة إنهاء العمليات العسكرية والاحتكام إلى "لغة الدبلوماسية" لحل القضايا العالقة، محذّرا من أن التهديدات باستهداف البنى التحتية تساهم في زيادة حدة التوتر وتهدد استقرار المنطقة بشكل مباشر.


كما تطرق الوزيران إلى عدد من القضايا القنصلية الثنائية بين طهران وباريس، في محاولة لتعزيز قنوات التواصل الدبلوماسي بين البلدين وتجنب المزيد من التصعيد.

