وجّه المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء المركزي، إبراهيم ذو الفقار، وهو غرفة التنسيق العليا بين الجيش الإيراني والحرس الثوري، تحذيرا شديد اللهجة للقوى المعادية، مؤكدا أن المراحل المقبلة من العمليات الهجومية الإيرانية ستشهد ردا انتقاميا أكثر "سحقا واتساعا" في حال تكرار استهداف الأهداف المدنية داخل البلاد.



عيد بمضاعفة خسائر العدو



توعد المتحدث الرسمي باسم المقر، بمضاعفة حجم الخسائر والأضرار التي سيتكبدها الخصوم في المنطقة، مشيرا إلى أن طهران تمتلك القدرة على الوصول إلى أهداف استراتيجية ومصالح حيوية رداً على أي تصعيد، حسبما أفادت وسائل إعلام إيرانية، في نبأ عاجل، اليوم الإثنين.



وأوضح إبراهيم ذو الفقار، أن المعادلة الميدانية ستتغير بشكل جذري إذا استمرت الهجمات التي تطال المنشآت غير العسكرية.



معادلة ردع إقليمية



أكدت القيادة العسكرية الإيرانية، أن طهران كانت قد أعلنت بوضوح منذ بداية الصراع أن استهداف البنى التحتية والأهداف المدنية يعد تجاوزا للخطوط الحمراء، وسيقابل برد مضاعف يطال مصالح الخصوم في أي نقطة من الإقليم.

وتأتي هذه التصريحات في إطار محاولات إيران لفرض معادلة ردع تمنع توسيع نطاق العمليات العسكرية لتشمل المنشآت الحيوية والمدنية.