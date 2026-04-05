قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، إن المحارب الشجاع كان خلف خطوط العدو في جبال إيران الوعرة، إذ كان مطاردا من قبل أعدائنا، لافتا إلى أن أحد أفراد طاقم المقاتلة أصيب لكنه سيكون بخير.

وأضاف ترامب، أن الجيش الأمريكي نفذ واحدة من أكثر عمليات البحث والإنقاذ جرأة في تاريخ أمريكا، لإنقاذ الطيار الأمريكي الذي أسقطت مقاتلته في إيران.

وأشار إلى أن الجيش الأمريكي أرسل عشرات الطائرات المسلحة بأكثر الأسلحة فتكا في العالم لاستعادة أحد ضباط طاقمنا.

كان موقع "أكسيوس" الأمريكي نقل الأحد، عن مسؤولين أمريكيين تأكيدهم أن القوات الأمريكية أنقذت ثاني فرد من طاقم طائرة إف-15 التي أسقطت في إيران.