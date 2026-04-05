ترامب: المحارب الشجاع كان خلف خطوط العدو في جبال إيران وكان مطاردا من قبل أعدائنا

كتب : مصراوي

06:27 ص 05/04/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، إن المحارب الشجاع كان خلف خطوط العدو في جبال إيران الوعرة، إذ كان مطاردا من قبل أعدائنا، لافتا إلى أن أحد أفراد طاقم المقاتلة أصيب لكنه سيكون بخير.

وأضاف ترامب، أن الجيش الأمريكي نفذ واحدة من أكثر عمليات البحث والإنقاذ جرأة في تاريخ أمريكا، لإنقاذ الطيار الأمريكي الذي أسقطت مقاتلته في إيران.

وأشار إلى أن الجيش الأمريكي أرسل عشرات الطائرات المسلحة بأكثر الأسلحة فتكا في العالم لاستعادة أحد ضباط طاقمنا.

كان موقع "أكسيوس" الأمريكي نقل الأحد، عن مسؤولين أمريكيين تأكيدهم أن القوات الأمريكية أنقذت ثاني فرد من طاقم طائرة إف-15 التي أسقطت في إيران.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دونالد ترامب ترامب العثور على الطيار الثاني في إيران العثور على الطائرة إف-15 إنقاذ ثاني أفراد الطائرة إف-15 الطائرة إف-15 الطيار الثاني

