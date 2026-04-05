ترامب: الجيش الأمريكي نفّذ واحدة من أكثر عمليات البحث والإنقاذ جرأة في تاريخ أمريكا

كتب : مصراوي

06:16 ص 05/04/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، إن الجيش الأمريكي نفّذ واحدة من أكثر عمليات البحث والإنقاذ جرأة في تاريخ أمريكا، وذلك بعد العثور على ثاني أفراد طاقم الطائرة إف-15 التي أسقطت في إيران.

وأضاف ترامب: "هذه هي المرة الأولى في الذاكرة العسكرية التي يتم فيها إنقاذ طيارين أمريكيين بشكل منفصل من عمق أراضي العدو".

وأشار إلى أن المحارب الشجاع كان خلف خطوط العدو في جبال إيران الوعرة، إذ كان مطاردا من قبا أعدائنا.

وقال فوكس نيوز، الأحد، إن فرد الطائرة إف-15 التي أسقطت في إيران اختبأ على قمة مرتفعة بعد أن ابتعد سيرا عن حطامها وفعل إشارة استغاثة للطوارئ.

وأكد موقع أكسيوس، أنه تم نشر القوات الخاصة الأمريكية داخل الأراضي الإيرانية يوم الجمعة ومرة ​​أخرى السبت كجزء من مهمة البحث والإنقاذ عن ثاني أفراد طاقم الطائرة إف-15 التي أسقطت في إيران.

وأكد أكسيوس، أن القوات الأمريكية نجحت في إنقاذ ثاني أفراد طاقم الطائرة إف-15 التي أسقطت في إيران، بحسب ما ذكرته سكاي نيوز.

وأضاف أكسيوس عن مسؤول أمريكي، أن العملية نفذتها وحدة كوماندوز المتخصصة، مع غطاء جوي كثيف، مؤكدا أن كافة القوات غادرت إيران الآن.

دونالد ترامب ترامب الطيار الثاني العثور على الطائرة إف-15 العثور على الطيار الثاني في إيران إيران وحدة كوماندوز المتخصصة طائرة أمريكية إف-35 إنقاذ ثاني أفراد الطائرة إف-15 الطائرة إف-15

