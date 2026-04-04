للمرة الرابعة.. هجوم على محيط محطة بوشهر النووية ومقتل أحد موظفيها

كتب : وكالات

11:52 ص 04/04/2026

في استمرار للهجمات الأمريكية–الإسرائيلية، صباح اليوم السبت، أصابت قذيفة قرب محيط محطة بوشهر النووية (سياج المحطة)، وفقًا لما نشرته وسائل إعلام إيرانية.

وحسب وسائل الإعلام المحلية، ونتيجة لموجة الانفجار والشظايا الناتجة عن هذا الهجوم، تعرض أحد المباني الجانبية للمحطة لأضرار، وقتل أحد موظفي قسم الحماية الفيزيائية في المحطة.

ووفقًا لوسائل الإعلام المحلية، تشير الفحوصات الأولية إلى أن هذا الحادث لم يتسبب بأي أضرار للأقسام الرئيسية للمحطة، ولم تتأثر عمليات التشغيل فيها. ومع ذلك، يُعد هذا الهجوم الرابع على محطة بوشهر النووية خلال الحرب المفروضة الأخيرة.

وتابعت وسائل الإعلام الإيرانية أن محطة بوشهر النووية في حالة تشغيل، وبسبب وجود كميات كبيرة من المواد المشعة، فإن أي ضرر جسيم قد يؤدي إلى وقوع حادث نووي كبير، وهو ما سيترتب عليه عواقب واسعة النطاق وغير قابلة للتعويض في المنطقة.

فيديو قد يعجبك



فرحة اللقاء لم تكتمل.. رحلة استقبال المسافرين تنتهي بـ 5 جثامين في سوهاج
أخبار المحافظات

فرحة اللقاء لم تكتمل.. رحلة استقبال المسافرين تنتهي بـ 5 جثامين في سوهاج
هبوط أرضي بالطريق الساحلي برأس سدر وتحرك عاجل من المحافظ
أخبار المحافظات

هبوط أرضي بالطريق الساحلي برأس سدر وتحرك عاجل من المحافظ

تجهيز 20 شركة.. هل يستوعب سوق المال الطروحات الحكومية المرتقبة وسط تصاعد
اقتصاد

تجهيز 20 شركة.. هل يستوعب سوق المال الطروحات الحكومية المرتقبة وسط تصاعد
بعد أول إصابة في أوروبا.. أعراض تكشف الإصابة بـ إنفلونزا الطيور H9N2
نصائح طبية

بعد أول إصابة في أوروبا.. أعراض تكشف الإصابة بـ إنفلونزا الطيور H9N2

تقلبات أسعار السلع.. كيف طالت آثار الحرب الأمريكية الإيرانية المواطن المصري؟
اقتصاد

تقلبات أسعار السلع.. كيف طالت آثار الحرب الأمريكية الإيرانية المواطن المصري؟

مخالفات البناء.. ما مصير أصحاب نموذج 3 تصالح بعد إنذار السداد العاجل؟
شروط وإجراءات جديدة لإصدار تصاريح العمل للمصريين في الإمارات
دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق