للمرة الرابعة.. هجوم على محيط محطة بوشهر النووية ومقتل أحد موظفيها

في استمرار للهجمات الأمريكية–الإسرائيلية، صباح اليوم السبت، أصابت قذيفة قرب محيط محطة بوشهر النووية (سياج المحطة)، وفقًا لما نشرته وسائل إعلام إيرانية.

وحسب وسائل الإعلام المحلية، ونتيجة لموجة الانفجار والشظايا الناتجة عن هذا الهجوم، تعرض أحد المباني الجانبية للمحطة لأضرار، وقتل أحد موظفي قسم الحماية الفيزيائية في المحطة.

ووفقًا لوسائل الإعلام المحلية، تشير الفحوصات الأولية إلى أن هذا الحادث لم يتسبب بأي أضرار للأقسام الرئيسية للمحطة، ولم تتأثر عمليات التشغيل فيها. ومع ذلك، يُعد هذا الهجوم الرابع على محطة بوشهر النووية خلال الحرب المفروضة الأخيرة.

وتابعت وسائل الإعلام الإيرانية أن محطة بوشهر النووية في حالة تشغيل، وبسبب وجود كميات كبيرة من المواد المشعة، فإن أي ضرر جسيم قد يؤدي إلى وقوع حادث نووي كبير، وهو ما سيترتب عليه عواقب واسعة النطاق وغير قابلة للتعويض في المنطقة.