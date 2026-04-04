تواصل القوات الأمريكية عمليات البحث عن أحد أفراد الطاقم المفقود، عقب سقوط طائرة مقاتلة من طراز إف-15 في جنوب إيران أمس، في ظل استمرار الغموض حول ملابسات الحادث.

ووفقًا للمعلومات المتاحة حتى الآن، تم إنقاذ أحد الطيارين اللذين كانا على متن الطائرة، بينما لا يزال البحث جارياً عن الطيار الآخر.

وأفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية بأن مسؤولين عرضوا مكافآت مالية تصل إلى نحو 66 ألف دولار لأي شخص يُسهم في العثور على الطيار المفقود أو الإبلاغ عنه.

وفي تطور لافت، زعمت طهران إسقاط طائرة أمريكية أخرى من طراز "إيه-10 وارثوغ"، كانت تشارك في مهمة بحث وإنقاذ تتعلق بالطائرة الأولى.

في المقابل، نقلت شبكة سي بي إس، الشريكة لشبكة بي بي سي في الولايات المتحدة، أن طيار طائرة "وارثوغ" تمكن من القفز بالمظلة فوق مياه الخليج، قبل أن يتم إنقاذه لاحقًا.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من الرئيس دونالد ترامب بشأن حادثتي إسقاط الطائرتين، فيما اكتفى البيت الأبيض في وقت سابق بالإشارة إلى أن الرئيس تم إطلاعه على التطورات.