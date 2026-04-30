مجزرة إسرائيلية بالجنوب اللبناني.. 9 شهداء وعشرات الجرحى في غارات جوية مكثفة

كتب : مصطفى الشاعر

02:42 م 30/04/2026 تعديل في 03:08 م

قصف إسرائيلي على لبنان

شهد جنوب لبنان، اليوم الخميس، موجة عنيفة من الغارات الجوية الإسرائيلية، أسفرت عن استشهاد 9 أشخاص وإصابة 13 آخرين وفقدان 3 أشخاص تحت الأنقاض، وسط تصاعد التوترات بين جيش الاحتلال وحزب الله.

حصيلة ثقيلة لغارات جوية على بلدات الجنوب

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام، بأن الطائرات الحربية شنت غارات مركزة استهدفت مباني سكنية ومنازل مأهولة، مما أدى إلى سقوط 3 شهداء و7 جرحى في بلدة جبشيت، وتدمير مبنى سكني بالكامل.

كما استهدفت غارة مماثلة بلدة تول مُخلفة 4 شهداء و6 جرحى، فيما استشهد شخصان آخران في بلدة حاروف جراء تدمير منزل هناك.

غموض يلف مصير عائلة في قضاء صور

تعرّض منزل موظف في مجلس الجنوب ببلدة الحنية التابعة لقضاء صور، لغارة جوية أدت إلى انهياره بشكل كامل على رؤوس قاطنيه.

وذكرت المصادر الميدانية، أن الغارة كانت "مباغتة" وتسببت في دمار هائل بالموقع، مما جعل الوصول إلى الناجين أمرا في غاية الصعوبة، في ظل استمرار التوترات الأمنية التي تُعيق عمليات الإغاثة والإنقاذ في المناطق الحدودية المستهدفة.

مناشدات لفك الحصار عن موقع الاستهداف

أعلن مجلس الجنوب، في بيان رسمي، أن مصير الموظف رفقة ابنه ووالدته "لا يزال مجهولا"، بسبب منع فرق الإسعاف من الوصول إلى موقع الغارة في بلدة الحنية.

ووجّه المجلس، نداءات عاجلة إلى الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل ولجنة "المكانيزم" الدولية بضرورة التدخل السريع وتكثيف الاتصالات لضمان وصول فرق الإنقاذ لمعرفة مصير العائلة العالقة تحت الأنقاض والقيام بالمهام الإنسانية اللازمة في ظل الأوضاع المتدهورة ميدانيا.

ضغوط على الوساطة الأمريكية

تواجه "التهدئة الهشة" في لبنان، ضغوطا متزايدة مع تصاعد وتيرة الهجمات المتبادلة بين إسرائيل وحزب الله على الرغم من التمديد الذي تم بوساطة أمريكية.

ويُثير هذا التصعيد الميداني تساؤلات حول مدى قدرة الأطراف على الالتزام بالاتفاق في ظل الخروقات المستمرة التي تهدد بانهيار المساعي الرامية لمنع انزلاق المنطقة نحو مواجهة شاملة.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الحرس الثوري ممنوع.. كواليس انسحاب وفد إيران من مؤتمر فيفا
رياضة عربية وعالمية

الحرس الثوري ممنوع.. كواليس انسحاب وفد إيران من مؤتمر فيفا
تصل إلى 19.5%.. البنك التجاري الدولي يرفع أسعار الفائدة على الشهادات
أخبار البنوك

تصل إلى 19.5%.. البنك التجاري الدولي يرفع أسعار الفائدة على الشهادات
الرئيس السيسي يوجه بصرف 1500 جنيه منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة
أخبار مصر

الرئيس السيسي يوجه بصرف 1500 جنيه منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة
ما مصير سعر الذهب بعد تثبيت الفائدة الأمريكية؟ خبراء يجيبون
اقتصاد

ما مصير سعر الذهب بعد تثبيت الفائدة الأمريكية؟ خبراء يجيبون
"ونش التحرير و8 ملايين داخل أتوبيس".. أغرب 6 سرقات في مصر
حوادث وقضايا

"ونش التحرير و8 ملايين داخل أتوبيس".. أغرب 6 سرقات في مصر

جدل ضياء العوضي.. شهادات صادمة لضحايا نظام الطيبات
محامي ضياء العوضي: أنهينا إعادة تشريح الجثمان وإعادة دفنه
الرئيس السيسي يوجه بصرف 1500 جنيه منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة
الرئيس السيسي يوجه بإعفاء العمالة غير المنتظمة من هذه الرسوم.. (تفاصيل)
موجة حارة تضرب البلاد حتى السبت.. الأرصاد تكشف التفاصيل وموعد التحسن
رحلة البحث عن مخرج.. مسيحيون منفصلون يترقبون تعديلات "الأحوال الشخصية"