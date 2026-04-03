20 صورة من كواليس حفل ختام مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

كتب : مروان الطيب

10:04 م 03/04/2026
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    أحمد مالك يتسلم جائزة أفضل ممثل
    أحمد مالك يحتضن محمود حميدة على المسرح
    الفنان حسام داغر
    الفنان محسن منصور
    الفنان كريم قاسم
    الفنان محمود حميدة
    المكرمين في حفل الختام
    الفنانة بسمة
    المكرمين في حفل ختام مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية
    حسام داغر وكريم قاسم
    المكرمين في حفل ختام مهرجان الأقصر
    حفل ختام مهرجان الأقصر
    حفل ختام مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية
    سيد فؤاد رئيس مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية
    كريم قاسم
    كواليس حفل ختام مهرجان الأقصر
    محسن منصور في حفل ختام مهرجان الأقصر
    محمود حميدة وأحمد مالك
    مسرح حفل ختام مهرجان الأقصر

تصوير- إسلام فاروق:

أقيم مساء اليوم الجمعة، حفل ختام مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته الـ 15 هذا العام، الذي أقيمت فعالياته في الفترة من 30 مارس وحتى 5 أبريل 2026.

شهد حفل الختام تكريم عدد كبير من أبرز النجوم وصناع السينما من مختلف أنحاء الوطن العربي والعالم، وسط حضور نخبة من ألمع نجوم الفن منهم الفنان الكبير محمود حميدة، الفنان محسن منصور، الفنان حسام داغر، الفنانة بسمة، الفنان أحمد مالك.

فوز أحمد مالك بجائزة "أفضل ممثل" عن فيلم "كولونيا"

فاز الفنان أحمد مالك بجائزة "أفضل ممثل" عن دوره بفيلم "كولونيا"، وسلمه الجائزة الفنان الكبير محمود حميدة، وسط فرحة وسعادة مالك بالجائزة وقام باحتضان محمود حميدة على المسرح.

وكان الفنان أحمد مالك فاز بجائزة أفضل ممثل" عن دوره بفيلم "كولونيا" لأول مرة في الدورة الثامنة لمهرجان الجونة السينمائي التي أقيمت بشهر أكتوبر 2025، وأصبح أحمد مالك أول ممثل مصري يحصد هذه الجائزة منذ انطلاق المهرجان في عام 2017.
كواليس فيلم كولونيا

تدور أحداث الفيلم خلال ليلة واحدة طويلة تجمع بين أب وابنه، حيث يكتشف كل منهما العديد من الأسرار عن الآخر، ويحاولان معًا تجاوز كافة خلافات الماضي والمضي قدمًا.

وشارك ببطولة الفيلم كل من كامل الباشا، مايان السيد، عابد عناني، دنيا اهر، تأليف محمد صيام وأحمد عامر، إخراج محمد صيام.

كواليس الدورة الـ15 لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

شهدت فعاليات المهرجان هذا العام عرض عدد كبير من الأعمال السينمائية الهامة وسط منافسة شرسة على جوائز هذا العام.

كما كرمت إدارة المهرجان هذا العام، الفنانة ريهام عبد الغفور عن دورها بمسلسل "حكاية نرجس" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2026، وحقق المسلسل نجاحا جماهيريا كبيرا.

اقرأ أيضا:

نقابة الفنانين السوريين تعلن وفاة الفنان القدير مازن لطفي

بعد منشورها الغامض.. إنجي علاء: الاحترام المتبادل يجمعني بأبو أولادي

