تصعيد جوي إسرائيلي يستهدف البلدات الجنوبية والضاحية الجنوبية لبيروت

كتب : مصراوي

07:48 م 03/04/2026

إسرائيل تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت

شهدت مناطق جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت تصعيدًا عسكريًا لافتًا؛ حيث شنّ الطيران الحربي للاحتلال الاسرائيلى غارة ثانية على بلدة دبين، في وقت تواصل فيه القوات الإسرائيلية عمليات تفجير منازل المدنيين في بلدات شمع والناقورة والبياض، ما أدى إلى أضرار واسعة في الممتلكات.
وفي النبطية؛ استهدفت مسيّرة إسرائيلية بلدة النبطية الفوقا بصاروخ موجّه، دون ورود معلومات فورية عن حجم الخسائر البشرية، وسط حالة من الترقب بين الأهالي.
كما طالت الغارات الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث شنّ الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي غارة رابعة استهدفت منطقة حارة حريك قرب الحلباوي، بعد ثلاث غارات سابقة تركزت في المنطقة نفسها.
وكانت الغارتان الأولى والثانية قد استهدفتا حي الأميركان في الضاحية، حيث وقعت الأولى إلى جانب مجمّع المجتبى، فيما استهدفت الثانية موقعًا قريبًا منه، في حين طالت الغارة الثالثة محيط مستشفى الساحل في حارة حريك.

