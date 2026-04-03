أطلقت إيران موجة جديدة من الصواريخ باتجاه مناطق عدة في إسرائيل.

إيران تطلق موجة صواريخ جديدة تجاه إسرائيل

وأعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ الموجة 93 من عمليات "الوعد الصادق 4"، مؤكداً أنه استهدف بدقة مراكز تجمع ودعم قتالي في الجليل الغربي وحيفا وكفر كنا وكروت خلال هذه الموجة.



صفارات الإنذار تدوي في إسرائيل

ومن جانبها، أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بأن صفارات الإنذار دوت بعد رصد دفعة صواريخ رابعة من إيران باتجاه حيفا والجليل.

תיעוד: נזק למבנה בגשר הזיו שבגליל המערבי בעקבות ירי מלבנון @rubih67 pic.twitter.com/iSOPKztwPv — כאן חדשות (@kann_news) April 3, 2026

وأشارت الجبهة الإسرائيلية، إلى إنذار مبكر عقب رصد هجوم صاروخي يستهدف حيفا وعكا ومناطق واسعة شمال إسرائيل.

القصف الصاروخي الإيراني على إسرائيل

كما أوضحت أن صفارات الإنذار دوت في حيفا وعكا والناصرة ومناطق واسعة شمال إسرائيل إثر القصف الصاروخي الإيراني، قبل أن تعلن عن دوي الصفارات للمرة الخامسة في حيفا ومناطق الشمال.