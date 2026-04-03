إعلان

هجوم صاروخي إيراني متواصل على عدة مدن في إسرائيل

كتب : عبدالله محمود

07:30 م 03/04/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أطلقت إيران موجة جديدة من الصواريخ باتجاه مناطق عدة في إسرائيل.

إيران تطلق موجة صواريخ جديدة تجاه إسرائيل

وأعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ الموجة 93 من عمليات "الوعد الصادق 4"، مؤكداً أنه استهدف بدقة مراكز تجمع ودعم قتالي في الجليل الغربي وحيفا وكفر كنا وكروت خلال هذه الموجة.


صفارات الإنذار تدوي في إسرائيل

ومن جانبها، أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بأن صفارات الإنذار دوت بعد رصد دفعة صواريخ رابعة من إيران باتجاه حيفا والجليل.

وأشارت الجبهة الإسرائيلية، إلى إنذار مبكر عقب رصد هجوم صاروخي يستهدف حيفا وعكا ومناطق واسعة شمال إسرائيل.

القصف الصاروخي الإيراني على إسرائيل

كما أوضحت أن صفارات الإنذار دوت في حيفا وعكا والناصرة ومناطق واسعة شمال إسرائيل إثر القصف الصاروخي الإيراني، قبل أن تعلن عن دوي الصفارات للمرة الخامسة في حيفا ومناطق الشمال.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حرب إيران الهجمات الإيرانية إيران وأمريكا الشرق الأوسط عمليات الوعد الصادق

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"دبحوه وولعوا في جثته".. كيف تخلصت "فادية "من زوجها بمساعدة شقيقها في الشرقية؟
حوادث وقضايا

"دبحوه وولعوا في جثته".. كيف تخلصت "فادية "من زوجها بمساعدة شقيقها في الشرقية؟
مقتل رئيس استخبارات الحرس الثوري الإيراني في ضربة أمريكية إسرائيلية
شئون عربية و دولية

مقتل رئيس استخبارات الحرس الثوري الإيراني في ضربة أمريكية إسرائيلية
حدث بالفن | حقيقة إصابة عبدالرحمن أبوزهرة بورم في الرئة وعلاقة مصطفى محمود
زووم

حدث بالفن | حقيقة إصابة عبدالرحمن أبوزهرة بورم في الرئة وعلاقة مصطفى محمود
قبل ما تشحن كارت الكهرباء.. اعرف سبب الخصومات المفاجئة
أخبار مصر

قبل ما تشحن كارت الكهرباء.. اعرف سبب الخصومات المفاجئة

مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق..
أخبار مصر

مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق..

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

حرب إيران.. طهران تربط فتح مضيق هرمز بالحصول على تعويضات
مسئول سابق بالبنتاجون يكشف "أخطر أمر" بعد إسقاط إيران الطائرة الأمريكية
بعد إثارته الجدل.. مدحت يوسف يوضح حقيقة تصريحه حول "موت حقل ظهر"
تنبيه عاجل من محافظة القاهرة.. مهلة أخيرة لحاملي نموذج 3 في التصالح على مخالفات البناء: تحرك فورًا
كيف خدعت المخابرات الأمريكية العيون الإيرانية للوصول للطيار المفقود؟
العمل عن بُعد يبدأ اليوم الأحد.. إليك التفاصيل والفئات المستثناة