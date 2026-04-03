السفارة الأمريكية ‌في بيروت تحث مواطنيها على مغادرة لبنان

كتب : عبدالله محمود

07:21 م 03/04/2026

السفارة الأمريكية في بيروت

حثت السفارة الأمريكية ‌في بيروت، جميع المواطنين الأمريكيين مغادرة لبنان، مؤكدًا لأن هناك تصعيد عسكري من إيران والجماعات المتحالفة معها تعتزم استهداف جامعات في لبنان.
قالت السفارة الأمريكية ‌في بيان اليوم الجمعة، إن إيران والجماعات ⁠المسلحة المتحالفة معها ربما تستهدف جامعات في لبنان.
وحثت السفارة المواطنين الأمريكيين في بيان ‌أمني جميع المواطنين الأمريكيين ⁠على مغادرة لبنان ما دامت هناك رحلات جوية متاحة.

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين

