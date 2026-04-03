قال مسؤولان أمريكيان، إن طائرة مقاتلة أمريكية تحطمت في جنوب إيران اليوم الجمعة، مشيرين إلى أن هذه أول حالة معروفة لسقوط طائرة أمريكية داخل منطقة معادية في منذ بدء الحرب الإيرانية.

وأوضح المسؤولين الأمريكيين، لصحيفة نيويورك تايمز، اليوم الجمعة، أنه لم يتضح مصير طاقم الطائرة، مؤكدين أن المسؤولون الأمريكيون سارعوا إلى إطلاق عملية بحث بالقرب من إيران لإنقاذ الطيارين قبل أن تتمكن طهران من الوصول إلى أي ناجين.

ونقلت واشنطن بوست، مسؤولان أمريكيان، تأكيدهم أن هناك مهمة بحث وإنقاذ لطاقم الطائرة المحطمة في إيران، مؤكدين أنه لم يتضح مصير الطيارين حتى الآن.

وأشار المسؤولان الأمريكيان، إلى أنه يبدو أن الطائرة المعنية هي طائرة من طراز إف-15إي تابعة لسلاح الجو الأمريكي.

مقتل وإصابة 383 جندي أمريكي

وبحسب تقرير واشنطن بوست، إنه قُتل حتى الآن 13 جنديا أمريكيا نتيجة لعملية "الغضب الملحمي"، حيث لقى سبعة منهم حتفهم بنيران معادية، وستة في حادث تحطم طائرة بالعراق.

كما أُصيب نحو 370 آخرين بجروح خلال الحرب، وفقًا للإحصاءات المعلنة.